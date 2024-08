Cristiano Ronaldo: Ses bijoux aussi chers que le transfert de Davitashvili à l’ASSE

Cristiano Ronaldo portait plus de 6 M€ de bijoux à l’occasion de la cérémonie du tirage de la Ligue des champions.

Salué par les organisateurs d’une compétition qu’il a marqué de sa légende, Cristiano Ronaldo était de passage à Monaco, jeudi, pour accompagner le tirage au sort de la Ligue des champions nouvelle formule, telle que l’a imaginé l’UEFA.

Cristiano Ronaldo vêtu de ses plus beaux apparats à Monaco

Le quintuple Ballon d’Or, invité d’honneur de la cérémonie, s’est vu confier le rôle de « lanceur du tirage » en activant le super-ordinateur chargé de déterminer les groupes de la compétition. Il a également reçu un trophée récompensant sa place de meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions.

Pour l’occasion, Ronaldo avait sorti le grand jeu. Sa tenue était sublimée par trois pièces de joaillerie exceptionnelles. La plus spectaculaire : une broche Messika Akh-Ba-Ka ornée d’un diamant de 33 carats, évaluée à près de 4,5 millions d’euros, selon les estimations du média The Sun en Angleterre. À son poignet, une montre Franck Muller Cintrée Curvex Tourbillon en or 18 carats et fibre de carbone, d’une valeur de 1,5 millions d’euros, que nous avons déjà évoqué sur Sportune. Enfin, le Portugais portait des boucles d’oreilles Messika en or blanc 18 carats, estimées à 7 600 euros.

L’équivalent du transfert de Zuriko Davitashvili à l’ASSE

Cristiano Ronaldo brillait de mille feux, d’or et d’argent, le total de ses bijoux dépassait les six millions d’euros. A ce prix là, l’AS Saint-Etienne s’est offert l’ailier international géorgien, Zuriko Davitashvili cet été sur le marché des transferts.

