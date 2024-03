Cristiano Ronaldo: Ses 10 voitures les moins chères (qui coûtent pourtant un bras)

Même les moins chères des voitures de Cristiano Ronaldo restent inaccessibles au commun des mortels

La plus récente est une Ferrari Purosangue, le premier SUV produit par la marque italienne au cheval cabré. C’est la dernière voiture dévoilée par Cristiano Ronaldo sur ses réseaux sociaux. A 400 000 euros et plus selon les options, ce n’est pas la version la plus chère dans le garage automobile le plus spectaculaire du monde du football. CR7 compte notamment trois Bugatti, Veyron, Chiron et Centodieci, à respectivement près de 1,5 millions, 2,5 millions et 8 millions d’euros.

Elle n’est pas non plus la moins couteuse, car évidemment l’homme aux cinq trophées du Ballon d’or a des modèles plus modestes. Moins onéreux certes, mais à son échelle, car personne n’a le souvenir de l’avoir vu un jour au volant d’une citadine. Voilà compilé ci-dessous la liste des 10 voitures les moins chères qui lui sont connues. Avec un tarif d’entrée à 73 000 euros a minima…

Les 10 voitures les moins chères de Cristiano Ronaldo

10. Ferrari 599 GTB Fiorano (260 000 euros)

La Ferrari 599 GTB Fiorano, avec son moteur V12 atmosphérique développant 620 chevaux, offre des performances impressionnantes avec une accélération de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes. C’était trop pour l’alors jeune Cristiano Ronaldo qui l’a détruit en 2009, dans un tunnel près de Manchester. Quatre ans après, l’épave a refait surface vendue en ligne par un particulier.

9. Bentley Flying Spur (250 000 euros)

D’une étape de Manchester à une autre, c’est avec la Bentley Flying Spur, que Cristiano Ronaldo est revenu évoluer sous le maillot de Manchester United, douze ans après. Avec bien moins de réussite. Dotée d’un moteur W12 de 635 chevaux, la Bentley Flying Spur atteint une vitesse maximale de 333 km/h.

8. Mercedes AMG S65 Coupé (244 000 euros)

Associant luxe et puissance avec son moteur V12 biturbo de 630 chevaux, cette Mercedes AMG S65 Coupé offre un confort exceptionnel et des performances de premier ordre.

7. Porsche 911 Turbo S (227 000 euros)

Le seul modèle Porsche de la collection, la 911 Turbo S, est l’un des favoris des célébrités. Avec un moteur V6 essence offrant 560 chevaux, elle peut atteindre 318 km/h.

6. McLaren MP4-12C (200 000 euros)

Le deuxième modèle de McLaren dans la collection de Ronaldo. Avec son moteur V8 de 600 chevaux, la MP4-12C peut atteindre une vitesse de 329 km/h.

5. Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ (190 000 euros)

Un SUV de luxe très prisé avec un moteur V8 de 4,0 litres, offrant 612 chevaux et une accélération de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes.

4. Maserati GranCabrio (158 500 euros)

Le seul modèle Maserati de la collection, le GranCabrio, est équipé d’un moteur V8 de 450 chevaux permettant une accélération de 0 à 100 km/h en 5,2 secondes.

3. Range Rover Sport (145 000 euros)

Polyvalent et élégant, le Range Rover Sport offre différentes options de motorisation, dont un moteur V8 de 575 chevaux.

2. Cadillac Escalade (96 000 euros)

Le plus grand SUV de Cadillac, offert en cadeau d’anniversaire, possède un moteur V8 de 6,2 litres offrant 420 chevaux et une transmission automatique à 10 vitesses.

1. Chevrolet Camaro ZL1 Convertible (73 000 euros)

Le moins cher de la liste, le Chevrolet Camaro ZL1 Convertible, avec son moteur V8 de 588 chevaux, peut atteindre 291 km/h.