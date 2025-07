Coupe du monde des clubs. Classement des primes gagnées club par club

Le PSG domine la Coupe du monde des clubs sur les primes, mais il reste un dernier match à gagner.

La première édition de la Coupe du monde des clubs FIFA à 32 équipes touche à sa fin. Ce dimanche 13 juillet, le Paris Saint-Germain et Chelsea s’affronteront au MetLife Stadium dans le New Jersey pour décrocher un titre historique. Au-delà de l’enjeu sportif, cette compétition représente une manne financière exceptionnelle avec un milliard de dollars de primes au total distribuées par l’organisateur.

Le montant se répartit entre 525 millions de dollars de primes de participation et 475 millions de dollars de primes de performance. Les clubs européens bénéficient d’une répartition plus favorable, avec des montants compris entre 12,81 et 38,19 millions de dollars selon leur classement. Les formations sud-américaines touchent 15,2 millions de dollars, tandis que les représentants des autres confédérations perçoivent entre 3,6 et 9,5 millions de dollars.

Le système de primes sportives récompense généreusement les parcours. Chaque victoire en phase de groupes rapporte 2 millions de dollars, un match nul 1 million. Les montants explosent en phase à élimination directe : 7,5 millions pour les huitièmes de finale, 13,125 millions pour les quarts, 21 millions pour les demi-finales. Le finaliste malheureux empochera 30 millions de dollars supplémentaires, le vainqueur 40 millions.

Au Real Madrid la plus grosse prime de participation

Avant la finale, d’après les comptes dressés par Calcio e Finanza, le PSG domine le classement financier avec 97,7 millions d’euros encaissés. Les Parisiens devancent Chelsea (95,7 millions d’euros) et le Real Madrid (74,9 millions d’euros). Le club madrilène, éliminé en demi-finale, bénéficie toutefois de la prime de participation la plus élevée du tournoi.

Fluminense représente le meilleur club sud-américain avec 56,2 millions d’euros pour sa qualification en demi-finale. Le Bayern Munich (52,5 millions) et le Borussia Dortmund (47,2 millions) complètent le top 6 malgré leur élimination en quarts de finale.

La finale de ce dimanche déterminera le grand gagnant financier. Le vainqueur empochera plus de 100 millions d’euros de primes totales, établissant un nouveau record dans l’histoire du football des clubs. Pour le PSG, une victoire permettrait de réaliser un doublé inédit après son premier succès en Ligue des champions cette saison.