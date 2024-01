Comment Lionel Messi a coûté 2 M€ à Erling Haaland

Doublé par Messi au trophée The Best de la FIFA, Erling Haaland n’aura pas la prime.

L’élection de Lionel Messi au trophée The Best FIFA Football Awards 2023 continue de faire des vagues. En particulier en Norvège, patrie d’Erling Haaland, la déception est grande. Haaland avait remporté la Premier League, la Ligue des champions et la Coupe d’Angleterre avec Manchester City la saison dernière. Il est également devenu le meilleur buteur de la Premier League.

Le titre de Messi au trophée The Best FIFA Football Awards 2023 fait jaser

Messi, quant à lui, a remporté le championnat de France avec le Paris Saint-Germain, mais a été éliminé de la Ligue des champions et de la Coupe. Avec l’Argentine, il a été sacré champion du monde au Qatar, un trophée qui compte puisque la période retenue par la fIFA allait du 19 décembre 2022 au 20 août 2023 inclus. Néanmoins, le choix de Messi a largement été commenté, voire beaucoup critiqué. Haaland lui-même aurait été contrarié.

Erling Haaland privé d’une double prime de son club et de son équipementier

Le choix de La Pulga a également des conséquences financières négatives pour le Norvégien. En effet, les récompenses personnelles telles qu’une élection au Ballon d’Or se répercutent également sur le portefeuille. Le média Bild en Allemagne, explique que Haaland aurait reçu des primes supplémentaires de son sponsor Nike et de Manchester City, chacune d’une valeur d’environ un million d’euros en cas de sacre au trophée du meilleur joueur de l’année de la FIFA.