Clermont Foot. Nouvel habillage pour le bus du CF63

Dans la foulée de l’AS Saint-Etienne rival en championnat de Ligue 2, mais aussi voisin géographique qui en fait de même ces jours derniers, le Clermont Foot a dévoilé sur ses réseaux sociaux les images de son bus, dans sa nouvelle peau.

L’occasion de prolonger avec SPC Enseignes

Car qui dit saison qui change, dit souvent codes marketing et sponsoring également. Alors faut-il ajuster l’habillage en incluant les nouveaux partenaires, tout en effaçant ceux qui ne le sont plus. Le CF63 a confié ce travail à l’agence SPC Enseignes, basée non loin dans le département du Puy-de-Dôme. Le club annonce à cette occasion l’extension de leur partenariat jusqu’en 2028.

🎨 Nouveau covering du bus du Clermont Foot 63 by SPC Enseignes SPC Enseignes nouveau partenaire du Clermont Foot 63 jusqu'en 2028🤝 pic.twitter.com/Gq3htYrpEs — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) July 18, 2025

Le résultat évidemment les couleurs, du rouge du blanc et des lettres en blanches qui sont celles du club Auvergnats. Les monts caractéristiques de la région sont associés sur une face l’appareil. Ce bus transportera les joueurs de l’équipe fanion dans les déplacements de sa saison 2025-2026 sur tous les terrains de la Ligue 2.