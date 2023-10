Classement des meilleurs clubs formateurs dans le monde

A l’instar de sa pépite Warren Zaire-Emery, le PSG est le meilleur club formateur en France, selon un classement du CIES.

L’Ajax Amsterdam a été désigné meilleur club formateur au monde par l’Observatoire du football CIES, selon un classement publié ce 25 octobre 2023. Le club néerlandais devance Benfica et Sporting CP, deux autres clubs portugais. L’Ajax Amsterdam compte 86 joueurs formés qui évoluent dans les 48 principaux championnats du monde, soit 6 de plus que Benfica.

Le club néerlandais présente également le meilleur indice de formation pondéré, qui prend en compte le niveau sportif des joueurs formés. Parmi les clubs non-européens, Defensor SC (Uruguay) est le mieux classé, avec 82 joueurs formés. Boca Juniors et River Plate, deux clubs argentins, complètent le podium.

Le PSG et l’OL dans le top mondial

Les clubs français sont également bien représentés dans ce classement, avec le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais qui occupent les deux premières places nationales. Le PSG compte 58 joueurs formés, l’OL en a 57. Cela montre que la formation française est de qualité et que les clubs français sont capables de produire des joueurs qui peuvent s’imposer au plus haut niveau.

L’excellence formatrice de l’Ajax

Ce classement récompense la qualité de la formation des clubs, qui investissent dans leurs jeunes joueurs et leur offrent les meilleures conditions de développement. L’Ajax Amsterdam est un exemple à suivre, avec une formation qui a produit de nombreux joueurs de classe mondiale de toutes époques, tels que Johan Cruyff, Marco van Basten, Dennis Bergkamp et Frenkie de Jong.