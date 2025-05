La saison de Ligue 2 a tiré le rideau ce samedi soir.

C’en est désormais fini de la saison 2024-2025 de la Ligue 2, la 34e et dernière journée s’est disputée ce samedi en fin d’après-midi pour figer définitivement les positions. Il y avait encore un peu de suspense, moins devant pour l’accession à la Ligue 1 déjà promise au FC Lorient et au Paris FC, qu’au titre de champion entre ces deux équipes, les dernières places de barragistes à l’accession et la course au maintien.

A l’heure de dresser un premier bilan sportif et financier, voilà notre comparatif du classement final entre la place des équipes et celles que leurs budgets prévisionnels leur permettaient de viser. Des budgets qui sont, précisons-le, des officiels pour certains, des estimations pour d’autres. La corrélation demeure forte, entre les équipes les plus fortunées, candidates aux premières places et les modestes concentrées sur le maintien.

Caen, la grosse surprise et déception de la saison

Avec forcément des écarts, mus par la glorieuse incertitude du sport. Le Stade Malherbe de Caen en a fait la douloureuse expérience, nouvellement repris par le clan Mbappé, il espérait jouer le haut de sa classe, avant de déchanter pour finalement finir dernier et relégué en National.

C’est une énorme déception, comme l’est le Clermont Foot contraint à un barrage de maintien, qui contrastent notamment avec la solide performance de l’USL Dunkerque, quatrième au classement sportif, qui peut encore viser la Ligue 1, à condition quand même de franchir trois tours de barrages. Pas simple.

Plus largement, la moitié et un peu plus des équipes se tient dans un ratio de +/- 3 entre le classement sportif et le budget prévisionnel. Cette saison fut donc pleine de surprises, mais en définitive peu pour ce qui concerne les places qui comptent.

Classement final de la Ligue 2 comparé aux budgets des équipes

Club Budget Classement budget Classement L2 Différence Paris FC 23 M€ 2 1 – 1 FC Lorient 20 M€ 2 1 + 1 EA Guingamp 19 M€ 3 5 – 2 Amiens SC 16 M€ 4 11 – 7 SM Caen 15 M€ 5 18 – 13

Voir le comparatif complet en page 2