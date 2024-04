Classement des clubs de la Ligue 1 qui gagnent le plus des sponsors

Le sponsoring est un secteur de recettes qui progresse en Ligue 1.

C’est un secteur de recettes qui progresse au sens large des clubs français de la Ligue 1, que celui des revenus gagnés des sponsors et partenaires commerciaux. En 2023, il a augmenté de 4% sur 2022 d’après les conclusions tirées des données de la Direction nationale de contrôle et de gestion.

Le Paris SG concentre la moitié des revenus du sponsoring de la Ligue 1

Au cumul de tous les clubs, les commanditaires rapportent plus de 678 millions d’euros au 30 juin dernier, soit une moyenne par club à plus de 30 millions d’euros. Mais celle-ci est tirée largement vers le haut par le Paris Saint-Germain qui en perçoit plus de la moitié à lui seul étant, à ce titre, l’un des plus performants de tout le continent européen.

Les sponsors de Clermont rapportent autant qu’un seul partenaire premium au PSG

Pour expliquer autrement le différentiel du champion de France sur le reste de ses rivaux et particulièrement la base la plus modeste, cela coûte aussi cher à un partenaire premium, soit le second échelon des sponsors du PSG (qui n’inclut pas de présence sur le maillot), qu’à l’ensemble des marques partenaires de s’associer au Clermont Foot. En moyenne, les sponsors pèsent du tiers à presque moitié du chiffre d’affaires hors trading des clubs de la Ligue 1.

Classement des clubs de la Ligue 1 qui gagnent le plus des sponsors

Clermont = 4,6 M€

Le Havre = 5,4 M€

Lorient = 5,7 M€

Metz = 6 M€

Reims = 6,2 M€

Toulouse = 7,4 M€

Montpellier = 7,5 M€

Brest = 10,5 M€

Nantes = 11,1 M€

Strasbourg = 15,3 M€

Monaco = 16,4 M€

Rennes = 18,1 M€

Lens = 18,5 M€

Lille = 21,6 M€

Nice = 36,5 M€

Lyon = 38,9 M€

Marseille = 62,5 M€

Paris = 372,8 M€