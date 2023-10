Classement des affluences des clubs de la Ligue 1 saison 2023-24

Poussé par un Vélodrome à (presque) plein, les affluences de la Ligue 1 flambent cette saison.

Huit journées sont passées en Ligue 1 et question affluences, la dynamique suit celle de la saison achevée. Comprendre qu’il y a du monde dans les stades des 18 clubs de l’élite du football hexagonal. En moyenne, 27 212 par rencontres depuis le début de cet exercice, selon les chiffres tirés de la plateforme Transfermarkt. C’est peu ou prou les chiffres de l’OGC Nice à l’Allianz Riviera, du Stade Rennais au Roazhon Park, ou du Toulouse FC au Stadium.

Des stades pleins ou presque au PSG, à l’OM, au RC Lens ou RCSA

C’est à l’Orange Vélodrome de l’Olympique de Marseille que les affluences sont les plus élevées de tout le plateau, mais une explication à cela : l’écrin des Phocéens a la plus grande capacité de ceux des 18 clubs de la Ligue 1. Cela n’en représente pas moins, un taux d’occupation proche de 95% à Marseille, qui confirme l’engouement très fort des supporters pour leur équipe. Ce taux est encore plus élevé (97%) au Parc des Princes où évolue le PSG. Tous les matchs ou presque du club de la capitale se disputent à guichets fermés.

Près de 2 M de spectateurs cumulés et une moyenne à 27 212 en Ligue 1

Faire le plein, c’est aussi le cas du RC Lens à Bollaert-Delelis ou du RC Strasbourg Alsace dans son antre de la Meinau. Au total, selon Transfermarkt, les clubs de la Ligue 1 ont reçu un cumul de 1 932 116 spectateurs sur les huit premières levées du championnat.

Olympique de Marseille (Orange Vélodrome) = 63 608

Paris Saint-Germain (Parc des Princes) = 47 145

Olympique Lyonnais (Groupama Stadium) = 43 210

RC Lens Stade (Bollaert-Delelis) = 37 485

LOSC Lille (Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy) = 34 243

FC Nantes (Stade de la Beaujoire) = 31 078

Stade Rennais FC (Roazhon Park) = 27 521

OGC Nice (Allianz Riviera) = 27 432

Toulouse FC (Stadium Municipal) = 26 796

RC Strasbourg Alsace (Stade de la Meinau) = 25 381

FC Metz (Stade Saint-Symphorien) = 25 189

Le Havre AC (Stade Océane) = 19 568

Stade de Reims (Stade Auguste-Delaune) = 15 328

FC Lorient (Stade du Moustoir) = 14 922

Stade Brestois 29 (Stade Francis-Le Blé) = 14 858

Montpellier Hérault SC (Stade de la Mosson) = 15 253

Clermont Foot 63 (Stade Gabriel-Montpied) = 9 990

AS Monaco (Stade Louis-II) = 9 872