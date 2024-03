OM, PSG, RC Lens, OL: Classement des affluences de la Ligue 1 cette saison 2023-2024

C’est à Lens que le stade est le plus rempli de la Ligue 1.

La Ligue 1 connait une saison exceptionnelle en termes d’affluence. La 23ème journée a enregistré un nombre record de spectateurs avec une moyenne de 31 650 personnes par match, soit 19% de plus que la moyenne habituelle. Cette ferveur est particulièrement visible dans certains stades, à l’image du Vélodrome de Marseille et de Bollaert-Delelis à Lens.

L’OM domine en nombre le RC Lens à l’occupation

Le RC Lens et l’Olympique de Marseille se distinguent comme les deux clubs attirant le plus de monde. Selon les chiffres de Transfermarkt, Lens affiche le plus haut taux de remplissage de l’élite du football français, à 99,2%, en jouant tous ses matchs à guichets fermés. L’Olympique de Marseille, dans son Vélodrome, possède la meilleure affluence moyenne (61 510 spectateurs), juste devant le Parc des Princes du PSG (46 949).

Des disparités existent d’un stade à un autre

A l’inverse, l’AS Monaco est le club qui attire le moins de monde avec une moyenne de 7 250 spectateurs et un taux de remplissage de 42,7%. Le Stade Louis II est avec Gabriel-Montpied à Clermont (qui subit des travaux de réfections), le seul stade de Ligue 1 dont la moyenne n’atteint pas les 10 000 spectateurs. Cette 23ème journée est une illustration de l’attractivité croissante de la Ligue 1. La LFP a d’ailleurs annoncé un record historique d’affluence pour la saison en cours avec une moyenne de 23 810 spectateurs par match.

Classement des affluences de la Ligue 1 cette saison 2023-2024

1. Olympique de Marseille = 61 510

2. Paris Saint-Germain = 46 949

3. Olympique Lyonnais = 42 554

4. RC Lens = 37 902

5. LOSC Lille = 37 479

6. Stade Rennais = 27 317

7. FC Nantes = 29 987

8. RC Strasbourg Alsace = 25 334

9. Toulouse FC = 25 244

10. OGC Nice = 25 150

11. FC Metz = 23 313

12. Le Havre AC = 21 755

13. Stade de Reims = 15 610

14. FC Lorient = 15 415

15. Stade Brestois 29 = 14 452

16. Montpellier Hérault SC = 14 371

17. Clermont Foot 63 = 9 629

18. AS Monaco = 7 250