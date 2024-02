Affluences et taux de remplissage records pour la 23e journée de Ligue 1 selon la LFP

Le Parc des Princes était plein à près de 100% pour la dernière journée de Ligue 1.

La Ligue 1 bat tous les records d’affluence cette saison, en particulier sur cette 23e journée achevée avec une moyenne de 31 650 spectateurs, selon les données communiquées ce mardi par la Ligue de football professionnel (LFP). Un taux de remplissage de 90,4% a même été atteint, confirmant l’attractivité grandissante du championnat français.

Des affluences jamais atteintes en Ligue 1

Jamais la Ligue 1 n’avait connu une telle affluence à ce stade de la saison. En comparaison, la moyenne était de 21 885 spectateurs en 2021-2022 et 23 596 en 2022-2023. Cette progression constante est un signe encourageant pour le football français, qui semble attirer de plus en plus de supporters.

7 stades à plus de 90% de remplissage la dernière journée

Sept stades ont affiché un taux de remplissage supérieur à 90% lors de la dernière journée : FC Lorient, FC Metz, Havre AC, Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, RC Lens et RC Strasbourg Alsace. Le taux de remplissage moyen de la Ligue 1 est également en nette hausse : 84,1% après 23 journées, contre 80,3% en 2022/2023 et 70,7% en 2021/2022. Cette tendance positive montre que les supporters sont de plus en plus nombreux à se rendre dans les stades pour assister aux matchs de Ligue 1.

Affluences et taux de remplissage de la 23e journée de Ligue 1