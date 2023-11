Classement de Ligue 2 vs la valeur des équipes sur le mercato

Au comparatif du classement sportif et de la valorisation marchande des clubs, c’est parfois le très grand écart en Ligue 2.

A quel point les collectifs les plus chers du championnat de Ligue 2, saison 2023-2024 sont-ils les plus performants sur le terrain ? Au degré zéro ou presque si l’on prend pour base de référence les estimations marchandes de la plateforme Transfermarkt. Après treize journées, soit un tiers de l’exercice en cours, seul l’AJ Auxerre est à l’équilibre parfait au ratio des deux.

L’AJA, l’ASSE, Amiens, Bastia et l’USLD proches de l’équilibre

D’autres en sont quand même plutôt proches, à moins un pour l’AS Saint-Etienne et l’Amiens SC ; à plus un du côté du SC Bastia et de l’USL Dunkerque. Ailleurs, c’est parfois le grand écart. Chez les bons élèves de ce comparatif, le Stade Lavallois prime largement avec son effectif modestement valorisé à moins de 10 millions d’euros, le club de la Mayenne caracole seul en tête du classement sportif, avec 29 points et trois longueurs d’avance sur les Verts de Saint-Etienne.

Laval cartonne, Les Girondins et l’ESTAC s’enfoncent

L’idée que les Tangos retrouvent l’élite du football français 35 ans plus tard n’est plus à écarter, quand bien même le club est-il au départ plutôt programmé pour jouer le maintien, au mieux le milieu de tableau. L’accession en revanche, s’éloigne grandement du côté des Girondins de Bordeaux. Ce n’est pourtant pas faute pour les Marines d’aligner l’équipe la plus chère sur le papier dans des proportions quasiment égales à celle de Saint-Etienne. Mais si les Verts restent costauds dans l’optique du retour en Ligue 1, les Bordelais, eux, sont désormais rattrapés par la crainte d’une nouvelle désillusion. Voire pire puisqu’ils viennent d’entrer dans la zone rouge des quatre équipes reléguées à la fin de la saison.

Le différentiel du FCGB est de -16, celui de l’ESTAC Troyes n’est pas bien plus glorieux à -13. Les Toyens étaient en Ligue 1 il y a un an, les voilà désormais proches du National, en seizième place du championnat.

