Classement de Ligue 1 vs la dépense des équipes sur le mercato

Quels effets du mercato sur le classement sportif des clubs de la Ligue 1 saison 2023-2024 ?

Les deux phases du mercato sont désormais achevée, de l’été puis de l’hiver, tous les effectifs de la Ligue 1 sont donc figés jusqu’au terme de la saison en cours. S’il est encore un peu tôt pour jauger véritablement des effets du marché des transferts de janvier, pour les opérations nouées dans la dernière ligne droite, s’est néanmoins disputée ce week-end, la 1re journée de « l’après ».

PSG, RC Lens et FC Metz à l’équilibre

Et voilà ce qu’elle donne au comparatif du classement sportifs des 18 clubs de la Ligue 1 et de la dépense de chacun pour se renforcer. Avec un premier enseignement qui est que trois clubs sont sur ce registre au parfait équilibre : le PSG, en tant que premier investisseur est aussi le leader du championnat, le RC Lens, sixième et le promu FC Metz, qui confirme qu’avec peu de moyens il n’est pas évident de lutter efficacement.

Le Stade Brestois fait des merveilles

En même temps la logique a ses limites qui, cette saison, prend par exemple le nom de Stade Brestois. Le collectif breton a investi 3,5 millions d’euros entre indemnités de transferts ou prêts payants, c’est largement moins que la moyenne des clubs de l’élite et pourtant le collectif d’Eric Roy caracole avec panache sur le podium. Devant de bien plus grosses cylindrées que lui sur le papier.

OL, un gros mercato pour la remontada ?

Inversement, même s’il peut justement espérer être porté par des ventes contraires après son mercato de janvier, l’Olympique Lyonnais accuse un déficit de 10 points, entre sa quinzième place au classement de la Ligue 1 et la cinquième des clubs les plus dépensiers. Le classement complet est à lire en page suivante de ce sujet.

Classement de la Ligue 1 2023-2024 comparé à la dépense des clubs sur le mercato

Club Dépense en transferts Classement L1 Classement transferts Différence Paris 389,5 M€ 1 1 = Nice 52,5 M€ 2 9 + 7 Brest 3,5 M€ 3 17 + 14 Lille 39,45 M€ 4 10 + 6 Monaco 85,5 M€ 5 3 – 2