Classement de la Ligue 2 vs le budget des équipes

Il y a une forme de corrélation entre les moyens financiers des clubs de la Ligue 2 et leur performance sportive de le saison en cours. Mais pas partout.

Huit matchs et 24 points restent à prendre en Ligue 2, la course s’accélèrent et la pression s’intensifie des deux côtés du tableau, les uns pour l’accessit en Ligue 1, les autres pour ne pas descendre. Sachant, est-il bon de le rappeler, que quatre clubs sont concernés par la descente, avant réduction du championnat à 18 clubs.

Huit clubs sont à l’équilibre quasi parfait entre budgets et résultat sportif

Fait remarquable pour être souligné, au rapport du budget des clubs et de leur performance sportive, quatre équipes sont au parfait équilibre. Et presque la moitié (huit sur 20) est dans une zone allant de l’égalité à un ratio de +1 ou -1. C’est donc qu’il a forte corrélation entre les moyens financiers et les résultats obtenus sur le terrain. Logique, mais le sport a toujours sa part d’incertitude.

Le Raf et Laval réalise une performance de haute volée

En l’espèce, le Rodez Aveyron Football réussit à ce stade la performance la plus notable, au sens positif s’entend. Parce qu’avec un budget modeste, le club aveyronnais est actuellement en position de barragiste à l’accession à la Ligue 1. Après avoir frôlé la correctionnelle la saison dernière, c’est un exercice particulièrement canon que réalise le collectif ruthénois. La remarque s’applique aussi au Stade Lavallois, brillant quatrième bien que les Tangos sont un peu moins chatoyants dans cette deuxième partie d’exercice.

Les Girondins et Valenciennes loin de leurs ambitions initiales

Moins reluisantes sont les performances des Girondins de Bordeaux et de Valenciennes. Les premiers n’ont plus beaucoup d’espoir de retrouver l’élite, les autres de rester en Ligue 2. Ils avaient pourtant l’un comme l’autre les moyens de leurs ambitions. Le Classement de la Ligue 2 vs le budget des équipes est à lire en intégralité en page suivante du sujet.

Classement de la Ligue 2 saison 2023-24 comparé aux budgets des clubs

Club Budget Classement budget Classement L2 Différence Girondins de Bordeaux 42 M€ 1 13 – 12 Angers SCO 33 M€ 2 2 = Saint-Etienne 27 M€ 3 3 = Paris FC 24 M€ 4 7 – 3 AJ Auxerre 22 M€ 5 1 + 4