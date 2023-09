Classement de la Ligue 2 comparé aux budgets des clubs

Le classement sportif de la Ligue 2 ne correspond en rien aux forces en présence annoncée en début d’exercice.

C’est un comparatif qui vise moins à pointer les équipes en échec, qu’à valoriser celles qui performent au-delà de leurs moyens. Financiers s’entend. Car la Ligue 2, après le premier quart environ de la saison 2023-2024 priment des formations que l’on attendait pas en tête. Dont les deux premières, présentement en position d’accession à l’élite de la Ligue 1.

Laval, Grenoble et Rodez au top après presque un quart de saison

Ni les Tangos de Laval ni le Grenoble Foot n’était programmé pour cela, à la lecture des budgets prévisionnels de chacun. En précisant à ce sujet que les données rapportées sont un mélange de chiffres officiels et d’estimations, mais ils arrivent à certains club de volontairement réduire le prévisionnel communiqué, pour ainsi mieux valoriser leur performance sportive. Ou l’excuser quand elle n’est pas bonne.

Ceci étant dit, les résultats de Laval et de Grenoble, comme l’actuelle quatrième place du Rodez Aveyron Football sont de vraies performances, voire des exploits (à néanmoins confirmer sur la longueur), pour des clubs plus modestes que le sont notamment les ex de la Ligue 1 ; ceux qui en reviennent tout juste, l’ESTAC, le SCO, l’ACA, ou ceux qui y étaient il y a peu encore et qui ont l’ambition d’y retourner, l’ASSE mais d’abord les Girondins de Bordeaux en tête.

Classement de la Ligue 2 saison 2023-24 comparé aux budgets des clubs

Club Budget Classement budget Classement L2 Différence Girondins de Bordeaux 42 M€ 1 12 – 11 Angers SCO 33 M€ 2 5 – 3 Saint-Etienne 27 M€ 3 9 – 6 Paris FC 24 M€ 4 17 – 13