Chelsea – PSG. Prédictions de la finale selon les bookmakers

Chelsea et le PSG se disputent la finale de la Coupe du monde des clubs nouvelle formule.

À quelques heures de la finale de la nouvelle Coupe du monde des clubs, les opérateurs de paris sportifs ont tranché : le Paris Saint-Germain part largement favori face à Chelsea FC pour décrocher ce titre inédit qui lui permettrait de réussir un doublé historique Ligue des Champions – Coupe du monde des clubs.

Les bookmakers ne laissent planer aucun doute sur l’issue probable de cette finale. La victoire parisienne est cotée à 1,59, traduisant une confiance massive dans les capacités de l’équipe de Luis Enrique. Chelsea, malgré son parcours remarquable, affiche une cote de 5,25 pour l’emporter, tandis que le match nul est valorisé à 4,15.

Du côté des scores exacts, les parieurs privilégient une victoire parisienne courte. Le 0-1 pour le PSG ressort à 8,25, suivi du 1-2 à 6,55 et du 0-2 à 6,55 également. Pour Chelsea, un succès minimal 1-0 est coté à 16,50, reflétant la difficulté anticipée pour les Blues. Les scores plus larges explosent : un 3-0 de Chelsea grimpe à 80,00. Le match nul 1-1 apparaît comme le scénario d’égalité le plus probable avec une cote de 6,70, devant le 0-0 (15,00) et le 2-2 (11,50).

Démbélé buteur pour sceller le Ballon d’or 2025 ?

Ousmane Dembélé figure comme le buteur le plus probable de cette finale avec une cote de 2,25, devançant ses coéquipiers Gonçalo Ramos (2,52) et Bradley Barcola (2,70). L’ailier français apparaît également comme le joueur le plus susceptible d’être décisif (1,66). Côté londonien, Liam Delap mène la danse avec une cote de 4,10 pour ouvrir son compteur, suivi de João Pedro (4,25) et Cole Palmer (4,50). Ce dernier reste néanmoins le plus attendu au niveau des passes décisives (4,35).

La cote de victoire finale confirme la tendance : 1,30 pour le PSG contre 3,52 pour Chelsea. Ces chiffres traduisent l’impression générale que l’équipe parisienne, tombeur successif de l’Inter Miami, du Bayern Munich et du Real Madrid, possède les armes pour venir à bout de Chelsea, qui a pourtant éliminé Benfica, Palmeiras et Fluminense. Le PSG pourrait ainsi écrire une page d’histoire en devenant le premier club français à remporter cette nouvelle compétition mondiale, complétant idéalement sa saison européenne après son triomphe en Ligue des Champions.