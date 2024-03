Chelsea FC: Les sponsors des Blues et ce qu’ils rapportent

Chelsea peut compter sur des sponsors qui rapportent.

Qui sont les commanditaires du Chelsea Football Club ? Des plus premium que sont l’équipementier et les marque sur le maillot des joueurs de Mauricio Pochettino, focus sur les commanditaires associés aux Blues, cette saison 2023-2024.

Les sponsors majeurs des Blues de Chelsea

Après une période sans sponsor principal en début de saison, le club a conclu un accord majeur avec Infinite Athlete de technologie sportive innovante, signant ainsi un partenariat de sponsoring maillot d’une valeur de 46 millions d’euros par an. Ce partenariat complète celui de Nike, l’équipementier officiel du Chelsea FC depuis la saison 2017-2018. Nike reste un partenaire clé, ayant scellé un contrat équivalent à 70 millions d’euros annuels.

La plateforme de recherche d’hébergements Trivago est, en plus, le partenaire d’entraînement officiel du club, présent sur les maillots d’entraînement, moyennant 11,5 millions d’euros par an.

Le reste des commanditaires du club

Cadbury, EA Sports, Hilton, Levy Restaurants, MSC Cruises, Oman Air, Parimatch, Sure (Rexona), Singha : Ces marques de renom ont des partenariats qui englobent des aspects variés, de la responsabilité sociale à l’expérience des fans lors des matchs, en passant par des droits de marque étendus. D’autre part, des entreprises émergentes telles que AllBright, LEGO, Singer Capital Markets et Lindahls ont également établi des partenariats significatifs avec l’équipe féminine, contribuant à la croissance et à la visibilité du football féminin.

En outre, des entreprises technologiques comme Tempus Ex se sont associées au club pour intégrer des expériences interactives dans les opérations du Chelsea FC, offrant des fonctionnalités numériques et mobiles innovantes pour les fans.

Des partenariats qui rapportent plus de 200 M€/an

Au total, l’ensemble des sponsors rapportent aux Blues de Chelsea entre 200 et 220 millions d’euros annuels. Seuls quelques clubs font mieux en Europe. Ils pèsent un peu plus du tiers de l’ensemble du chiffre d’affaires du club, hors opérations sur le marché des transferts.