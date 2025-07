Chelsea. Avant d’affronter le PSG, les Blues signent un partenariat commercial majeur

Chelsea a prolongé et élargi son partenariat avec Fanatics.

À la veille de la finale de la Coupe du monde des clubs face au PSG, Chelsea FC a officialisé l’extension et l’élargissement de son partenariat avec Fanatics, leader mondial du merchandising sportif sous licence.

L’accord initial, signé en 2018, a généré une croissance constante à deux chiffres des ventes de produits dérivés en ligne. Au cours de la dernière année, Fanatics a livré des articles officiels de Chelsea dans plus de 130 pays, témoignant de la portée mondiale de la marque londonienne.

Le partenariat élargi confère à Fanatics des droits étendus en matière de conception et de fabrication, permettant le développement de nouvelles gammes de vêtements pour supporters. La boutique en ligne bénéficiera d’améliorations significatives : contenu produit enrichi, fonctionnalités de recherche alimentées par l’intelligence artificielle, processus de commande accéléré et options multilingues et de paiement élargies.

Une saison record sur le merchandising pour Chelsea

Cette annonce commerciale intervient après une saison 2024-25 remarquable pour Chelsea. Le club a terminé quatrième de Premier League avec 69 points, s’assurant une place en Ligue des Champions. Les Blues ont également remporté la Ligue Europa Conférence en battant le Real Betis 4-1 en finale à Wrocław, devenant le premier club à avoir remporté les quatre compétitions européennes majeures.

Phil Lynch, directeur numérique de Chelsea, souligne la volonté du club d’innover dans l’engagement avec ses supporters. Stephen Dowling, président international de Fanatics, met l’accent sur l’ambition du club londonien et la fidélité de ses supporters. Chelsea disputera dimanche la finale de la Coupe du monde des clubs après avoir éliminé Fluminense FC 2-0 en demi-finale. Les Blues en découdront avec le Paris SG, facile vainqueur du Real Madrid (4-0), dans l’autre demi-finale.