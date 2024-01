Ces sponsors que pourrait gagner Manchester United avec l’arrivée d’INEOS au capital

Entre autre expertise que peut offrir le groupe INEOS de Jim Ratcliffe à Manchester United, il y a sa connaissance du sponsoring et son portefeuille de marques.

L’entrée récente au d’INEOS, une multinationale des produits pétrochimiques, en actionnaire minoritaire de Manchester United est susceptible de changer considérablement le portefeuille de sponsoring du club. Avec ses intérêts diversifiés dans le sport, la mode et l’automobile, INEOS a le potentiel d’attirer une nouvelle génération de sponsors à Old Trafford, comme l’entreprise l’est devenue avec l’OGC Nice en France.

Le constructeur Grenadier sur les maillots de Manchester United ?

L’une des modifications les plus notables est susceptible d’intervenir dans le domaine du sponsoring automobile. INEOS a déjà un accord actif en Premier League avec Tottenham Hotspur, et son véhicule 4×4, l’INEOS Grenadier, est destiné à être un élément majeur de sa stratégie marketing à United. Le Grenadier pourrait potentiellement remplacer TeamViewer en tant que sponsor principal du club sur le maillot, comme le constructeur l’est actuellement sur la tunique du GYM, en Ligue 1.

Vers des « cross over » avec le monde sportif hors du football ?

INEOS s’intéresse également beaucoup à la mode, et sa propriété de Belstaff pourrait conduire à un nouveau sponsor de vêtements casuals pour United. Le club n’a actuellement que des partenariats officiels avec Adidas pour les maillots techniques et Paul Smith pour les vêtements de cérémonie. De plus, l’implication d’INEOS dans le sport pourrait ouvrir des opportunités de collaborations avec des entreprises du secteur connexe. Par exemple, la co-propriété de l’équipe de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas par la société pourrait déboucher sur des accords avec des marques automobiles et technologiques.

Une connaissance pointue du monde du sponsoring sportif

La nouvelle direction de United devrait également apporter une approche plus moderne et novatrice du sponsoring. INEOS a une solide expérience d’utilisation des partenaires commerciaux pour promouvoir sa marque et ses valeurs, et elle est susceptible de mettre cette expertise à profit pour United. Globalement, l’arrivée d’INEOS à Manchester United devrait inaugurer une nouvelle ère de sponsoring pour le club. Les intérêts diversifiés de l’entreprise et sa portée mondiale lui donnent le potentiel d’attirer un large éventail de nouveaux partenaires, et son engagement en faveur de l’innovation pourrait conduire à des accords de sponsoring passionnants et créatifs.