Ce que sera le classement final de Ligue 2 selon les bookmakers

La pression s’intensifie grandement en Ligue 2 que va officiellement quitter le Valenciennes FC.

A six journées de la fin de la saison 2023-2024 une première certitude est tombée ce samedi soir sur les pelouses de la Ligue 2 : battu par Pau à domicile (1-4), le club de Valenciennes va descendre en championnat de National. Les Nordistes comptent désormais 21 points de retard sur le premier non-relégable qu’est l’USL Dunkerque. Et il n’en reste que dix-huit à distribuer.

Angers et Auxerre plutôt que l’ASSE pour la remontée directe

Pour le reste tout est encore jouable, dans le sens des accessits à la Ligue 1 comme du maintien à ce niveau. Devant, la défaite de Saint-Etienne à Ajaccio rabat les cartes et les bookmakers ne croient plus à ce stade à la remontée directe du club stéphanois. Les Verts pourraient tout de meme briguer leur place via les barrages. Pour les deux billets qui comptent, les opérateurs les donnent à Angers et à Auxerre.

Vers une deuxième relégation consécutive de l’ESTAC Troyes ?

Bien que remonté dans le top 5 à la faveur de son succès sur le Rodez AF, le SM Caen recule au classement final des bookmakers, à la question ici de savoir ce que sera le top 5 des équipes. Car à ce niveau avancée de la saison, il n’y a pas plus la possibilité d’un seul classement du type : « quelle équipe finira championne ». La version ci-dessous est donc celle du top 5 dans le haut du panier et des relégables, pour les équipes qui vont jouer le maintien.

Ces dernières justement sont encore nombreuses, mais il ne reste plus que trois des quatre places à éviter. Fraîchement descendu de Ligue 1 au terme du précédent exercice, l’ESTAC Troyes pourrait connaître une deuxième relégation consécutive à l’issue de ce championnat. Enfoncé dans les profondeurs du tableau, avec une nouvelle défaite concédée ce samedi face au Paris FC (1-2), le club de l’Aube pourrait ne plus bouger de sa 17e place et être accompagné en National des deux promus, Concarneau et Dunkerque.

Ce que sera le classement final de Ligue 2 selon les bookmakers

1. Angers

2. Auxerre

3. Saint-Etienne

4. Laval

5. Rodez

6. Caen

7. Paris FC

8. Guingamp

9. Pau

10. Bordeaux

11. Amiens

12. Grenoble

13. AC Ajaccio

14. SC Bastia

15. USL Dunkerque

16. Annecy FC

17. ESTAC Troyes

18. US Concarneau

19. US Quevilly-Rouen Metropole

20. Valenciennes FC