La relégation officialisée des Girondins de Bordeaux compliquent les prédictions des bookmakers.

Evidemment que le communiqué publié ce mardi par les Girondins de Bordeaux va profondément changer la donne. Partout et notamment ici, chez les bookmakers de France qui n’ont pas encore intégré dans leurs données la banqueroute du club au scapulaire, relégué sportivement par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), en National 1.

Les Girondins de Bordeaux finalement relégués

Avant cela, les Marines étaient annoncés, sinon comme des favoris à tout le moins des outsiders à la victoire finale. A la question, quelle équipe terminera championne de la saison 2024-2025 de Ligue 2, la cote moyenne des Girondins était jusqu’alors de 7. Elle plaçait l’équipe bordelaise en position finale de barragiste, avec l’espoir de retrouver l’élite.

Le FC Lorient premier favori des bookmakers pour cette Ligue 2

Las, l’histoire est désormais connue, une autre équipe prendra la place du FCGB dans ce championnat à 18. Ce pourrait-être l’ESTAC Troyes. Autrement que Bordeaux, le favori de la saison se nomme Lorient, qui d’ailleurs ne cache pas sa volonté de rebondir, sinon cet exercice, le prochain au plus tard, après être tombé de la Ligue 1. Metz et Clermont, relégués en même temps que les Merlus suivent dans cette hiérarchie du moment.

Vers un match à six équipes pour le maintien ?

Derrière, ils sont six à justifier de la cote la plus élevée, donc la moins probable, qui dans cette lecture du classement, les places parmi les plus fragiles. Ceux dont on peut craindre sur la longueur dont les promus de la saison : le Red Stars et Martigues.

Ce que sera le classement final de la Ligue 2 2024-25 selon les bookmakers

Lorient = cote à 4

Metz = 5

Clermont = 6

* Bordeaux = 7

Caen = 10

Paris FC = 10

Guingamp = 20

Amiens = 25

Ajaccio = 40

Grenoble = 75

Laval = 100

Rodez = 100

Bastia = 275

Pau = 275

Red Star = 275

Annecy = 275

Dunkerque = 275

FC Martigues = 275