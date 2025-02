Au jour de la fin du mercato de l’hiver, voilà comment Opta envisage l’issue du championnat de Ligue 1.

Vingt journées se sont écoulées en Ligue 1, c’est ce lundi soir que s’achève la période hivernale du mercato, après quoi les 18 clubs du championnat seront en roue libre jusqu’à la fin. Une fin, qui déjà sacre le Paris SG chez le spécialiste des études statistiques Opta, par son outil prédictif, journée après journée.

Le PSG est déjà sacré champion pour Opta…

Lequel diffère quelque peu du classement sportif actuel, par exemple pour le podium final qu’occupe présentement l’AS Monaco derrière, l’Olympique de Marseille ; pour Opta, la troisième marche sera plutôt au bénéfice du LOSC Lille.

… Et le HAC quasiment en Ligue 2

Pas tout à fait aussi certain que le Paris SG sera champion (à presque 100%), il y a plus d’une chance sur deux que Le Havre AC termine dernier de la saison 2024-2025 de la Ligue 1. Et qu’en ce cas, il soit relégué en Ligue 2.

Ce que sera le classement final de la Ligue 1 selon les stats d’Opta

1. Paris SG = 99,5%

2. Olympique de Marseille = 58,1%

3. LOSC Lille = 30%

4. AS Monaco = 24,6%

5. OGC Nice = 23,2%

6. RC Lens = 23,2%

7. Olympique Lyonnais = 23,8%

8. RC Strasbourg = 22,1%

9. Stade Brestois = 22,8%

10. Toulouse FC = 22,8%

11. Stade de Reims = 18,5%

12. Stade Rennais = 17,1%

13. AJ Auxerre = 17,4%

14. FC Nantes = 18,9%

15. Angers SCO = 14,9%

16. AS Saint-Etienne = 28,4%

17. Montpellier HSC = 33,9%

18. Le Havre AC = 57,8%