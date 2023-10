Ce que sera le classement final de la Ligue 1 selon les bookmakers

Après dix journées en Ligue 1, voilà ce que sera le classement final selon les prédictions du moment chez les bookmakers de France.

Cette saison 2023-2024 de Ligue 1 n’est décidément pas celle attendue au départ. Prenez le Stade Brestois. Il y a presque quatre mois, au commencement de l’exercice, quand nous avions produit le même type de sujet, le club breton était classé le dernier dans la hiérarchie des bookmakers à la question de sa voir quelle équipe allait terminer championne de France. Comprendre qu’à l’inverse, les opérateurs du jeu condamnaient le SB29, sinon à la relégation, au moins à jouer dans la zone rouge du plateau.

Un classement qui n’est plus tout à fait le même qu’au début de la saison

Et la logique vaut aussi pour l’Olympique Lyonnais alors cité en cinquième club, le voilà désormais treizième du moment. Il n’y a par contre rien qui change dans l’appréciation du collectif du Paris Saint-Germain. Premier il était donné en juillet, premier il reste à l’approche de novembre. Il en ressort même légèrement renforcé, à la cote moyenne de 1,2 contre un pour le titre.

Le PSG se maintient, l’OM et Lens reculent au bénéfice de Monaco et Nice

Mais désormais, c’est Monaco et l’OGC Nice qui le talonnent et non plus l’Olympique de Marseille et le RC Lens. Derrière, le promu Le Havre recule, mais toujours moins que Clermont qui pointe aujourd’hui dans la zone de relégation. Nantes, comme Brest remonte significativement dans l’estime et les cotes des bookamers du pays.

Futur classement final de la Ligue 1 2023-24 selon les bookmakers

1. Paris cote à 1,2

2. Monaco = 8

3. Nice = 14

4. Lille = 28

5. Marseille = 30

6. Rennes = 70

7. Lens = 160

8. Reims = 175

9. Brest = 220

10. Strasbourg = 500

11. Nantes = 550

12. Toulouse = 600

13. Lyon = 625

14. Montpellier = 650

15. Lorient = 700

18. Metz = 825

16. Clermont = 900

17. Le Havre = 900

* En prenant pour base la question : « Quelle équipe sera championne de France de Ligue 1 saison 2023-2024