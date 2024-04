Ce que les clubs de Ligue 2 ont payé aux agents en 2023

Un peu plus de 17 millions d’euros ont été payés par les clubs de la Ligue 2 aux agents, en 2023.

S’il pèse moins en Ligue 2 qu’en Ligue 1 sur les finances des clubs, le marché des transferts n’en prend pas moins un caractère important pour les équipes de la 2e division française, dans une optique sportive évidente pour toutes et parfois de business, comme à l’ASSE qui intègre le mercato comme une activité à part entière de son modèle économique tel que nous l’avons détaillé sur Sportune.

L’ASSE et le Stade Malherbe dans la moyenne de la Ligue 2

Mais naturellement, les commissions versées aux agents de joueurs ont moins de significations que dans l’élite, en 2023 selon les comptes publiés par la DNCG, les clubs de la Ligue 2 ont payé plus de 17 millions d’euros cumulés soit une moyenne proche de 900 000 euros par club. C’est-à-dire l’équivalence proche de clubs comme l’AS Saint-Etienne ou le Stade Malherbe de Caen.

Les Girondins de Bordeaux premiers pourvoyeurs des agents

Sur le bilan du 30 juin dernier, six des vingt clubs dépassent le million d’euros, sachant que trois – Angers SCO, ESTAC Troyes et AJ Auxerre – viennent de la Ligue 1, mais c’est aux girondins de Bordeaux que ces commissions ont été les plus élevées à plus de 3,5 millions d’euros.

Ce que les clubs de Ligue 2 ont payé aux agents en 2023

Bordeaux = 3,516 M€

Angers = 3,429 M€

Troyes = 2,574 M€

Amiens = 1,570 M€

Auxerre = 1,250 M€

Saint-Etienne = 1,033 M€

Caen = 0,905 M€

Guingamp = 0,602 M€

Ajaccio = 0,530 M€

Paris FC = 0,465 M€

Grenoble = 0,420 M€

Pau = 0,319 M€

Rodez = 0,259 M€

Valenciennes = 0,238 M€

Quevilly-Rouen = 0,169 M€

Annecy = 0,119 M€

Laval = 0,106 M€

Bastia = 0,094 M€

Dunkerque = NC

Concarneau = NC