Encore timide pour certains clubs, le mercato en Ligue 1 devrait s’accélérer.

Il y a les clubs proactifs, ceux qui viennent de se lancer, un qui n’est pas vraiment concerné tant qu’il joue la Coupe du monde des clubs et tout un quart qui n’a encore pas bougé. A tout le moins pas (encore) versé d’indemnité sur un transfert payant. Voilà, après trente et un jour ce lundi 7 juillet, le bilan du mercato de l’été pour les clubs de la Ligue 1 saison 2025-2026.

L’OM et le Rc Strasbourg sont en tête

Les chiffres compilés ci-dessous sont à prendre au sens très large, étant possible pour tous ces clubs de se renforcer autrement, par la signature de joueurs contractuellement libres. Ou sous la forme d’un prêt. Avec Paul Pogba et Ansu Fati, l’AS Monaco a fait les deux.

Au total, les 18 clubs de l’élite cumulent 172,2 millions d’euros ce jour, hors bonus potentiels sur les opérations, d’après les données de la plateforme Transfermarkt. Cela vaut une moyenne à 9,57 millions d’euros par club, proche du Stade Rennais. Deux clubs ont franchi le seuil des 30 millions d’euros : l’Olympique de Marseille et le RC Strasbourg, mais il y a les concernants, comme les autres de leur division, des transferts secs de l’été et des options d’achats levées sur des joueurs en prêts de la saison précédente.

Coupe du monde des clubs oblige, le mercato de l’été a exceptionnellement été scindé en deux phases : une première du 1er au 10 juin et la suivante depuis le 16 juin et jusqu’au 1er septembre.

Ce que les clubs de la Ligue 1 ont dépensé après un mois de mercato

Paris Saint‑Germain = 0 €

AS Monaco = 0 €

Olympique Lyonnais = 0 €

Angers SCO = 0 €

Le Havre AC = 0 €

FC Metz = 0,15 M€

FC Lorient = 1 M€

Toulouse FC = 1,75 M€

Stade brestois 29 = 2 M€

FC Nantes = 2,5 M€

AJ Auxerre = 3,3 M€

LOSC Lille = 6 M€

OGC Nice = 6,5 M€

Stade rennais FC = 12 M€

Paris FC = 18 M€

RC Lens = 20,5 M€

Olympique de Marseille = 34 M€

RC Strasbourg = 35 M€