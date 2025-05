Casper Ruud. Combien lui rapporte sa victoire au Masters de Madrid ?

Casper Ruud tient son premier titre majeur en carrière.

Casper Ruud a inscrit son nom au palmarès du Masters 1000 de Madrid en s’imposant face au Britannique Jack Draper au terme d’une finale haletante (7-5, 3-6, 6-4). Au-delà de ce treizième titre en carrière – le plus important à ce jour pour le Norvégien – cette victoire s’accompagne d’une récompense financière conséquente.

En soulevant le trophée de la Caja Magica, Ruud s’est assuré une prime de 985 030 euros, soit une augmentation de 2,26% par rapport à l’édition 2024. Une somme conséquente qui récompense son parcours sans faute dans ce tournoi référence de la saison sur terre battue. Son adversaire malheureux en finale, Jack Draper, ne repart pas les mains vides puisqu’il empoche 523 870 euros, une consolation financière non négligeable pour le Britannique qui disputait la première finale de Masters 1000 de sa carrière.

Cette récompense s’inscrit dans un contexte d’augmentation générale des primes du tournoi madrilène. Pour cette édition 2025, le Mutua Madrid Open a porté sa dotation globale à 15 909 385 euros, soit une hausse de 2,1% par rapport à l’année précédente. Le tableau masculin bénéficie d’une enveloppe de 8 055 385 euros (+2,26%), tandis que le tournoi féminin dispose de 7 854 000 euros (+2,03%).

Enfin un premier titre majeur dans la carrière de Casper Ruud

La structure des récompenses financières du tournoi madrilène reste parmi les plus généreuses du circuit. Chaque tour franchi représente un gain substantiel pour les joueurs : 291 040 euros pour une demi-finale, 165 680 euros pour un quart, 90 445 euros pour un huitième de finale et 52 925 euros pour un troisième tour. Même les participants éliminés précocement ont été correctement rétribués, avec 30 895 euros pour ceux qui s’arrêtent au deuxième tour et 20 820 euros pour une défaite au premier tour. Le double n’est pas en reste, avec 400 560 euros promis aux paires victorieuses.

Pour Casper Ruud, déjà triple finaliste en Grand Chelem (Roland-Garros 2022 et 2023, US Open 2022), ce premier titre en Masters 1000 représente une étape majeure dans sa carrière. Spécialiste de la terre battue, le Norvégien confirme son statut parmi l’élite mondiale et empoche au passage la plus grosse prime de sa carrière.

Avec ce succès à Madrid, Ruud succède au Russe Andrey Rublev au palmarès du tournoi. Le tournoi espagnol, créé en 2002 comme événement indoor masculin avant de se transformer en 2009 en compétition mixte de premier plan, continue ainsi de s’imposer comme l’une des étapes incontournables de la saison sur terre battue, tant par son prestige que par ses dotations financières.