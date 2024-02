Casemiro signe un nouveau contrat majeur. Et ce n’est pas avec Manchester United

Nouvel équipementier pour Casemiro.

Alors qu’il est question de son futur en club, avec Manchester United où il connait quelques difficultés sportives, le milieu de terrain brésilien Casemiro est au coeur de l’actualité pour d’autres raisons que ses performances sous le maillot mancunien.

Casemiro passe de Nike à Adidas

Jusqu’alors habillé et chaussé de crampons produits par Nike, l’international brésilien de 31 ans vient de changer de crémerie, en signant pour l’équipementier concurrent, Adidas. C’est la même marque que celle qui fournit son club de Manchester United et également son précédent, le Real Madrid.

Ambassadeur du modèle Predator

Casemiro a fait l’annonce de ce transfert sur ses réseaux sociaux et à cette occasion, il a révélé devenir l’un des ambassadeurs de la mythique chaussure Predator d’Adidas, celle là-même qu’ont popularisé les Zidane, Beckham, Kaka et autre Xavi, et aujourd’hui la jeune génération des Bellingham ou Pedri.