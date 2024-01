Caroline Wozniacki, bienvenue dans son appartement à vendre… 42,5 M$ !

Caroline Wozniacki et son mari David Lee vendent leur appartement de Miami. Mais c’est pas donné.

La championne de tennis Caroline Wozniacki et son mari, l’ancien joueur de basket-ball des New York Knicks David Lee, ont mis leur luxueux penthouse à Miami sur le marché pour 42,5 millions de dollars. Situé sur Fisher Island, une enclave exclusive au large de Miami, l’appartement en bord de mer est perché au sommet du développement de 10 étages Palazzo Del Sol.

Acheté 18,7 M$ il est à vendre plus de 2 fois ce prix

Le couple, marié depuis 2019, a initialement acheté le somptueux pad en 2021 pour 18,7 millions de dollars, selon les registres fonciers, tel que le rapporte le Wall Street Journal. Ils ont ensuite mis à niveau leur appartement après avoir vendu une autre unité dans le complexe luxueux conçu par Kobi Karp cette même année pour 16,25 millions de dollars.

Un penthouse de 650 m2 plus 465 m2 de terrasse

Le penthouse, d’une superficie totale de 650 mètres carrés, comprend cinq chambres et cinq salles de bain. Il y a également 465 mètres carrés d’espace extérieur répartis sur deux terrasses. L’agent immobilier Dina Goldentayer a déclaré au Wall Street Journal que Wozniacki et Lee avaient transformé l’espace brut en retravaillant le plan d’étage et en ajoutant des touches haut de gamme telles que du parquet en chevrons de chêne blanc et un bar personnalisé.

Un environnement épuré et des pièces toutes équipées de la meilleure technologie

Le duplex somptueux s’ouvre sur un immense salon avec des plafonds à plus de 5 mètres de hauteur et des portes-fenêtres en verre. L’espace immense est divisé en quatre zones de divertissement différentes, notamment un salon d’accueil, un bar, un espace de télévision et une salle à manger formelle. Ailleurs, la cuisine est ultra-élégante et contemporaine, équipée d’appareils haut de gamme, d’un îlot en marbre avec coin repas, d’une immense cave à vin et d’une hotte inspirée de l’Art Déco au-dessus de la cuisinière.

Caroline Wozniacki avait un certain André Agassi pour voisin

Le penthouse a quelques atouts supplémentaires. Pour commencer, la salle de cinéma est équipée d’un système audio Bang & Olufsen de pointe, et sur l’une des terrasses, il y a un bain à remous et un foyer. Mais la vraie pièce maîtresse est sans aucun doute la piscine privée sur le toit, qui offre une vue imprenable sur la baie de Biscayne. La résidence de 47 unités, qui a été achevé en 2016, est situé sur la partie nord de Fisher Island et dispose d’un centre de fitness, d’un cinéma, d’un salon de coiffure et de salles de traitement spa. L’île ultra-élite et réservée aux membres est connue pour être l’une des adresses les plus chères du pays et a compté parmi ses résidents Oprah Winfrey, Mel Brooks, Julia Roberts et Andre Agassi.