Caroline Garcia. Combien a-t-elle gagné en carrière ?

Caroline Garcia quittera bientôt le monde du tennis professionnel.

Une future jeune retraité, Caroline Garcia, qui annonce ce vendredi matin sa volonté de ranger ses sacs et ses raquettes au placard, dans les prochaines semaines. « Après 15 ans à concourir au plus haut niveau – et plus de 25 ans à consacrer presque chaque seconde de ma vie à ce sport – je me sens prête à tourner la page et à ouvrir un nouveau chapitre », écrit-elle sur ses réseaux sociaux, en guise d’au revoir à venir au monde de la petite balle jaune.

Ancienne n°4 mondial sur les courts…

L’ex numéro un du tennis français fut aussi la quatrième mondiale au prime de sa carrière sportive. Usée, physiquement et mentalement, elle avait été l’injuste et violente cible des réseaux sociaux dans ce qu’ils ont de plus néfaste et depuis, la championne de 31 ans s’est fait plus discrète. Sur et hors des courts de tennis. Aujourd’hui classé 145e à la WTA, elle est loin de ses plus belles années.

… Et la n°1 du tennis français sur les primes gagnées en carrière

Sa saison 2025 lui rapporte jusqu’ici 213 425 dollars (188 544 euros), qui complètent une carrière 18 596 651 dollars (16,43 M€). En 14 ans de carrière à la WTA, cela vaut une moyenne annuelle de 1 328 332 dollars (1,173 M€). Caroline Garcia est à ce titre la numéro un Français dans l’histoire des primes gagnées en carrière, devant Amélie Mauresmo (15 022 476 dollars), la patronne du tournoi de Roland-Garros qui ne manquera pas, c’est certain, de saluer la retraite de sa cadette.