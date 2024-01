CAN 2024: Le Coq Sportif dévoile les deux maillots de l’Afrique du sud

Le Coq Sportif a lancé un concours national pour le design des maillots de l’Afrique du Sud à la CAN 2024.

L’équipe nationale d’Afrique du Sud a dévoilé ses nouveaux maillots pour la Coupe d’Afrique des Nations 2024. Ces maillots ont été conçus par un designer sud-africain, Lwazi Ngcungama, qui a remporté un concours national organisé par la SA Football Association (Safa) et Le Coq Sportif, l’équipementier officiel des Bafana Bafana.

Un concours lancé pour désigner les maillots de l’Afrique du Sud

Le maillot domicile est un hommage à l’identité nationale sud-africaine. Il est bleu, la couleur du drapeau sud-africain, et arbore le motif du drapeau sur le devant et l’arrière du maillot. Sur le côté latéral gauche, on peut lire « Nkosi Sikelel’ I’Afrika », l’hymne national sud-africain.

En jaune à domicile et vert à l’extérieur les Bafana Bafana à la CAN 2024