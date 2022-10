Une journée « Parislympique » sur la place de la Bastille

La place de la Bastille accueille, ce samedi une journée dédié aux sports paralympiques. – Photos @Sportune

Du soleil, du monde et des champions : la vitrine était belle et le résultat à la hauteur, pour les nombreux badauds, familles, médias et autre professionnels du sport, présents sur la place de la Bastille, à Paris, pour une journée entière dédiée aux disciplines paralympiques.

Pour le public, l’occasion fut donnée de s’initier aux mêmes sports que les champions, dont certains sont venus de lointains pays du globe, à l’exemple de l’équipe nationale de Nouvelle-Zélande de rugby fauteuil. Il y a ce samedi, et la liste n’est pas exhaustive, du basket ou du handball fauteuil, du cécifoot, du saut en longueur, du tennis de table, de l’escalade…

Mais aussi des démonstrations de boccia, une discipline qui se rapproche de la pétanque. Ou des exhibitions dans le park, en skate ou fauteuil, par des athlètes bluffants de maîtrise.