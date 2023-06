Un ancien de L’Equipe nommé directeur marketing et éditorial de LFP Média

LFP Média se renforce avec l’arrivée de Jérôme Cazadieu

Jérôme Cazadieu, ancien directeur de la rédaction du groupe L’Equipe, rejoint LFP Média en tant que directeur senior marketing et directeur éditorial. Placé sous l’autorité du directeur général, Benjamin Morel Jérôme Cazadieu aura la responsabilité de piloter les directions marketing et digitale de la Ligue, ainsi que de superviser la stratégie éditoriale visant les fans, tant en France qu’à l’international.

Jérôme Cazadieu rejoint Benjamin Morel à la direction de LFP Média

Fort de son expérience et de son expertise dans le domaine du digital, du développement de marque et de la création de contenu, il contribuera à la transformation et à l’innovation de LFP Média. L’objectif est de combiner compétition sportive et divertissement, en investissant dans les marques Ligue 1 et Ligue 2, les infrastructures, la digitalisation, ainsi que l’amélioration de l’expérience des fans grâce à de nouveaux outils technologiques.

« Je suis particulièrement heureux de voir Jérôme Cazadieu rejoindre les équipes de LFP Média, se réjouit Benjamin Morel par communiqué. Pour notre projet ambitieux de développement, nous pourrons nous appuyer sur son expérience et expertise dans les domaines du digital, du développement de marque associé à une création de contenu innovante et pertinente pour nos fan ».

Ancien directeur de la rédaction du média L’Equipe

Pendant son mandat à L’Equipe, Jérôme Cazadieu a dirigé la transformation numérique du média sportif, en développant une offre à la fois gratuite et payante. Il est aussi à l’origine du format développement du format L’Equipe Explore. Par ailleurs, il a joué un rôle dans l’internationalisation du Ballon d’Or, en redéfinissant la marque et en introduisant de nouveaux trophées.