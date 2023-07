On a visité le nouveau QG d’Adidas France à Paris (Spoil : c’est canon)

Cela fait presque deux mois que les collaborateurs d’Adidas ont déménagé, pour de nouveaux locaux plus en phase avec leurs besoins.

Depuis le 24 mai dernier, les 150 collaborateurs d’Adidas France basés sur Paris ont quitté la rue Blanche pour prendre de nouveaux quartiers en plein coeur de la capitale, au coeur du 2e arrondissement, au 100 rue Réaumur. Ils seront bientôt rejoint par les 150 autres employés de la marque qui siègent à Strasbourg. La rédaction de Sportune a été conviée à visiter la nouvelle « Adidas Paris Home of sports », ainsi qu’elle est appelée, un lieu qui fleure bon le sport, la performance et l’héritage des champions, actuels ou anciens.

Les 300 collaborateurs de Paris et Strasbourg se rejoindront bientôt dans le nouveau QG

Du marketing au commercial, en passant par la communication, le juridique, les ressources humaines ou la finance, les équipes se répartissent sur 4 000 mètres carrés et quatre étages ; les derniers d’un bâtiment moderne où cohabitent aux étages inférieurs, des salariés de Philipps et de V02 Group. Ce déménagement se justifie doublement par la proximité des lieux avec le centre névralgique des transports parisiens et l’espace plus grand pour faciliter le business, notamment au premier dédié aux showrooms de toutes les nouvelles collections, sorties des usines de l’équipementier sportif.

Un confort optimal et une vue exceptionnelle sur la capitale de France

Tout est pensé pour le confort des employés, au-delà même de leurs besoins au quotidien. Tous (y compris ceux des deux autres marques présentes), ont l’accès à plusieurs salles de sport ultra-modernes et équipées : musculation, crossfit, yoga, des vestiaires avec des casiers sécurisés et s’y greffent en plus, une salle de repos insonorisée, un espace manucure et un coiffeur ouvert pendant les heures de bureau. Ceux d’Adidas ont leur propre rooftop au septième, avec une vue à 360 degrés sur la capitale. Et même un potager à leur entière exclusivité.

La décoration est en phase avec le lieu et l’oeuvre de plusieurs artistes

A l’intérieur, toute la décoration est soigneusement pensée autour de la marque. Les murs sont des fresques d’artistes et une est l’oeuvre des salariés du groupe. Dans les couloirs s’étalent les pages de l’histoire d’Adidas, sur l’un une frise chronologique des temps forts du groupe, sur l’autre les chaussures les plus emblématiques produites depuis la création, en 1949… Les trois bandes distinctives du logo se glissent subtilement sur les surfaces vitrées. Les bureaux sont collectifs, mais des cabines individuelles sont accessibles à tous les étages, pour téléphoner sans déranger les voisins. A chaque étage ses espaces de réunion aux noms évocateurs, comme le salon de la Ligue des champions.

Un lieu qui fait aussi la part belle aux athlètes associés à la marque

Au jour pour nous de la visite, quelques travaux restaient encore à achever. Non des moindre pour l’un, le futur salon Zinedine Zidane, au nom du plus emblématique des athlètes français associés à l’équipementier. C’est là que bientôt passeront les footballeurs quand ils viendront signer leurs contrats de sponsoring chaussures. Ils seront alors reçus… en grande pompe !