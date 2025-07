OM, Stade Rennais. Ce que les transferts de Rongier et Merlin doivent aussi rapporter au FC Nantes

Rongier et Merlin, deux transferts qui rapportent au FC Nantes. -@StadeRennais

Deux transferts valent mieux qu’un pour le FC Nantes, qui fait la nique à son rival le Stade Rennais, sans avoir eu à lever le petit doigt. Coup sur coup en effet, le voisin et rival breton a enregistré les renforts de Valentin Rongier, puis de Quentin Merlin, tous deux en provenance de l’Olympique de Marseille.

Une clause à la revente pour Quentin Merlin

Les deux opérations rapportent au FC Nantes. Il y a d’abord la clause à la revente sur une plus-value évoquée par le journal L’Equipe, sur le transfert de Quentin Merlin. Elle serait de 10%, soit 1,3 million d’euros. En plus, les Canaris doivent être récompensés par les années qu’ils ont passées à former les deux joueurs entre leurs murs. Cela, en vertu du mécanisme de solidarité mis en place par la FIFA.

Et des bonus à la formation en plus pour le FC Nantes

Valentin Rongier a fait toutes ses classes au FC Nantes jusqu’à son départ à l’Olympique de Marseille. Pour les onze ans, entre ses 12 et 23 ans, et sur un transfert à 5,5 millions d’euros, Nantes doit recevoir selon nos calculs, l’équivalent de 275 000 euros. Quant à Quentin Merlin, il a fréquenté les Jaunes et Verts de l’âge de 14 à 21 ans. L’indemnité à son sujet étant donnée à 13 millions d’euros, ce sont 455 000 euros supplémentaires que le FC Nantes peut espérer.

Soit un peu plus de 2 millions d’euros au cumul des deux joueurs et de toutes les gratifications. Pas mal pour un club qui veille de très près à ses finances.