OM, LOSC et AS Monaco validés par la DNCG

Les décisions de la DNCG, ce vendredi.

Nouvelle journée de trêve internationale et nouveaux verdicts de la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) de la LFP, à l’encontre de plusieurs clubs professionnels. Etaient concernés, l’OM, le LOSC et l’AS Monaco, en Ligue 1 ; Nîmes Olympique, SC Bastia et Stade Malherbe de Caen, en Ligue 2.

En Ligue 1, l’OM, le LOSC et l’ASM reçoivent le feu vert

Le communiqué à leur sujet est ainsi formulé que, « dans le cadre du réexamen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2022-2023, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris les décisions suivantes en application de l’article 11 du Règlement de la D.N.C.G. », à savoir : « Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG », pour toutes les formations citées.

Pas de contrainte pour opérer sur le mercato de l’hiver

Cela suppose donc qu’elles pourront oeuvrer sans contrainte de la Ligue et de son gendarme financier, sur le mercato à venir.