OL: Des « progrès » dans la vente. Vers une nouvelle date de closing

John Textor enfin propriétaire de l’OL ? Il semble que le dénouement approche…

Et l’on reparle de l’Olympique Lyonnais. Et une fois encore, passés les délais. Ce 4 décembre, OL Groupe et les investisseurs donnaient à John Textor une ultime échéance à la date du 7 décembre. Ce mardi 8 au matin, la voilà dépassée. Pour autant l’opération se poursuit et anticipe même un prochain dénouement.

Un nouveau communiqué au lendemain de la dead line d’OL Groupe

C’est ainsi que communique l’OL, qui rappelle le but de l’opération en cours (rachat par Eagle Football de 39 201 514 actions OL Groupe et 789 824 OSRANEs OL Groupe), l’augmentation de capital, de 86 millions d’euros, promises par l’acheteur et les reports, jusqu’à finalisation par John Textor et ses partenaires.

Dans le communiqué publié ce mardi, l’homme d’affaire américain réagit ainsi : « Eagle Football, au 17 novembre, a obtenu la totalité des financements nécessaires à l’Opération et signé les accords fermes correspondants avec des investisseurs en dette et en fonds propres, accords qui sont toujours en place. A la suite de l’annonce de juin 2022, il nous a été demandé par les banques d’OLG d’apporter des fonds supplémentaires pour procéder à un remboursement partiel de l’endettement, et nous avons également sécurisé le financement additionnel pour satisfaire cette demande. »

« Nous sommes maintenant confiants d’avoir l’accord de principe de toutes les parties pour procéder à l’apport en nature à Eagle Football de mes différentes participations dans des clubs de football au Royaume-Uni, au Brésil et en Belgique (restait un document à fournir, pour le transfert de ses parts à rystal Palace, ndlr). Nous sommes dès lors confiants que les accords qui restent à obtenir et à finaliser devraient être obtenus et signés à brève échéance, de telle sorte que toutes les conditions seraient satisfaites pour la réalisation de l’Opération. »

Et Textor de conclure : « Les sommes sécurisées au titre des contrats de financement entre Eagle Football et ses investisseurs en dette et fonds propres, seraient alors prêtes à être mises disposition pour pouvoir procéder à la réalisation (closing) de l’Opération et de l’OPA qui s’en suivra dans les plus brefs délais. » Selon le communiqué et, « dans ces conditions », « il existait une probabilité suffisante qu’un closing ait lieu rapidement ». Une nouvelle date doit prochainement être annoncé à cet effet.