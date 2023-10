Marathon: Combien rapporte à Kelvin Kiptum son record du monde ?

Kelvin Kiptum, le premier homme sous les 2 heures 1 minute sur le marathon.

La journée du Marathon de Chicago 2023 a été marquée par un exploit historique signé Kelvin Kiptum, le Kényan de 23 ans, qui a pulvérisé le record du monde en parcourant la distance en 2 heures, 35 minutes et 35 secondes. Le temps de Kiptum a effacé la précédente marque de 2 heures, 1 minute et 9 secondes, détenue par la légende du marathon Eliud Kipchoge, également Kényan, établie lors du Marathon de Berlin en 2022.

Kelvin Kiptum pulvérise le record du monde du marathon

« Je n’étais pas forcément prêt pour ça, mais un record du monde, je suis tellement heureux ! Je savais que je battrais ce record un jour », a déclaré Kiptum après la course. Le champion en titre du Marathon de Chicago, Benson Kipruto du Kenya, a terminé deuxième en 2 heures, 4 minutes et 2 secondes, suivi de l’athlète belge Bashir Abdi, troisième en 2 heures, 4 minutes et 32 secondes.

La prime de victoire à Chicago et un bonus pour le record

Kiptum repart avec le prix de la première place du Marathon de Chicago, d’une valeur de 100 000 dollars (94 700 euros), et il touchera également une prime de 50 000 dollars (47 300 €) pour avoir établi le record du parcours (et du monde). Le prize money total de l’événement de Chicago, s’élevant à 560 000 dollars (530 000 €), est répartie à parts égales entre les hommes et les femmes.

Une performance qui profite à l’équipementier Nike

Kelvin Kiptum est aussi un athlète associé à la marque Nike avec laquelle il est probable qu’une prime au record soit contractualisé. Il a couru ce dimanche avec un prototype des chaussures Nike Alphafly 3, une version qui devrait être disponible pour le grand public dans le courant de l’année 2024.