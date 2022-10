Les tournois de tennis majeurs à suivre pour la fin de l’année 2022

Un calendrier du tennis chargé, pour finir l’année 2022.

L’actualité dans le milieu du tennis a connu d’énormes chamboulements ces derniers mois : les départs à la retraite de Roger Federer et Serena Williams, mais également l’émergence du prodige espagnol Carlos Alcaraz et de l’excellent norvégien Casper Ruud, respectivement numéros 1 et 2 mondiaux à l’ATP. N’oublions pas la très belle dynamique de la française Caroline Garcia, demi-finaliste à l’US Open cette année.

Dans un contexte si mouvant, les tournois de la fin de l’année 2022 seront indéniablement décisifs pour tous ces joueurs majeurs. Un petit tour d’horizon des compétitions à suivre prochainement.

Le Rolex Paris Masters

Cette année, l’AccorHotels Arena accueille le dernier tournoi Masters 1000 du circuit ATP, plus précisément du samedi 29 octobre au dimanche 6 novembre 2022. De nombreux sites vous proposeront de suivre le résultat tennis en direct de cette compétition qui sera d’une grande importance pour la course vers les ATP Finals.

Lors de cette compétition, le grand favori Carlos Alcaraz aura à cœur d’oublier sa défaite de l’an dernier en 8e de finale face à Hugo Gaston. Quant à Novak Djokovic, le champion 2021 en titre, il essaiera de conserver ses points au classement ATP malgré une gêne au poignet, mais ça ne sera pas chose aisée compte tenu du roster de joueurs prévu.

Le tournoi ATP Finals

La course pour le Masters de tennis, le tournoi réunissant les 8 meilleurs tennismen mondiaux, est encore incertaine, sauf pour les deux espagnols Carlos Alcaraz et Rafael Nadal qui sont déjà assurés de se rendre à Turin du 13 au 20 novembre prochains. L’Allemand Alexander Zverev, pour le moment 5e à l’ATP, essaiera de défendre son titre dans un tableau qui sera certainement très relevé.

Le tournoi WTA Finals

Du 31 octobre au 7 novembre prochains aura lieu le Masters de tennis féminin à Fort Worth aux États-Unis. La numéro 1 et reine du circuit WTA, à savoir la Polonaise Iga Swiatek, est déjà qualifiée, ainsi que la Tunisienne Ons Jabeur. Les deux sportives ont marqué la dernière édition de l’US Open après s’être affrontées en finale de ce Majeur.

Derrière, la course est extrêmement ouverte, mais une chose est sûre : la Roumaine Simona Halep est forfait jusqu’à la fin de la saison. Peut-être l’occasion pour la Française Caroline Garcia de retrouver le chemin vers les WTA Finals en simple après sa défaite en demi-finales aux Finals de 2017 contre Venus Williams.