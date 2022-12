L’ASM Clermont renoue avec les bénéfices en 2022, après trois ans de déficit

C’est aussi grâce au soutien de son public, l’un des plus fidèles du rugby français, que l’ASM Clermont Auvergne a entamé son redressement financier.

L’ASM Clermont Auvergne a-t-elle mangé son pain noir, après des dernières saisons plus galères ? Sportivement c’est encore à voir, le collectif des Jaunards n’est que le dixième du Top 14, après les treize premières journées. Financièrement, par contre, la situation s’arrange d’après les chiffres comptables de la saison 2021-2022, que Sportune a consulté.

Une saison à 2,26 M€ net de bénéfices pour l’ASM Clermont Auvergne

Il y est fait état d’un bénéfice net de 2,26 millions d’euros, qui succède à trois exercices de pertes : – 5,73 M€ en 2021 (au plus fort des conséquences de la Covid, faut-il le rappeler), – 0,23 M€ en 2020 et 0,19 M€, en 2019. Ce redressement s’explique surtout par une hausse du chiffre d’affaire, à 26,9 millions d’euros (+ 9,3 M€ sur 2021), bien qu’il demeure encore légèrement inférieur à ce qu’il était avant la pandémie (31,8 M€ en 2019).

Les partenaires commerciaux rapportent près de 15 millions d’euros

Dans le détail des revenus tirés de l’opérationnel, la saison 2021-2022 dernière, le secteur du sponsoring, partenariats et hospitalités est celui qui rapporte le plus (14,65 M€), devant la billetterie (6,33 M€) et les revenus des droits de l’audiovisuel (5,12 M€). Le reste, un peu moins de 800 000 euros, émane des autres postes de recettes dont l’ASM expérience et ASM events.