La communication dans le sport, un monde à explorer

Marché majeur s’il en est dans l’économie française, le sport a de plus en plus besoin de bons communicants pour accompagner la croissance.

C’est une fonction qui gagne en importance, avec l’émergence du web et la montée en puissance des réseaux sociaux. Aujourd’hui, pas une marque, fédération, club ou athlète professionnel ne se prive des bénéfices de la communication, quand elle permet d’y tirer avantage, soit personnellement pour faire passer un message, soit dans un registre commercial. Il n’y a pas, dans ce monde de place que pour le seul community manager, un rôle né avec Facebook, Twitter, Instagram et autre Snapchat ou TikTok ; il faut aussi y englober, l’attaché de presse, parfois un graphiste pour les visuels et un porte-parole en première ligne pour faire ou défaire l’actualité. C’est selon…

Dans ce monde digitalisé et concurrentiel, la communication gagne en importance

Il n’y a pas de chemin précis, pour devenir un bon communicant. Longtemps les métiers de la presse ont été privilégiés, quand la pratique a commencé à se répandre à la vitesse grand V. Aujourd’hui, il existe des formations appropriées à tous les niveaux scolaires. L’ESG Sport propose notamment son Mastère communication du sport. Ecole de commerce du sport, de bac à bac+5, l’ESG Sport a l’avantage de sa situation géographique singulière, dans le 16e à Paris, à proximité du Parc des Princes du PSG et du stade Jean Bouin où évolue le Stade Français. Elle forme les étudiants au management du sport et au sport business, marketing du sport, sport management. Accessible dès trois ans ou quatre ans d’études, dans les domaines du commerce, du marketing, de la communication ou de l’économie elle vise à former des professionnels polyvalents et qualifiés, capables d’embrasser plusieurs rôles au service, d’une marque, d’un distributeur de produits sportifs, sinon d’un équipementier, ou d’une franchise sportive, notamment.

L’importance d’avoir un bon réseau

L’école a l’avantage de son réseau de proximité avec de grands groupes français ou internationaux, acteurs directs ou indirects de la chose sportive. L’on pense par exemple aux Fédérations françaises, de golf, rugby, de hockey, de tennis… aux clubs sportifs (Nanterre 92, Paris basket, Stade Français rugby…), à l’équipementier tricolore, Le Coq Sportif et au géant mondial, Nike, ou encore aux distributeurs GO Sport ou Décathlon, cette dernière appartenant en 2022, au top 30 (elle est 30e) des marques que les Français préfèrent. Tout fan de sport qui se respecte est forcément en affinité, avec l’une voire, toutes les marques citées.

Le sport en France, un marché à 71 milliards de chiffre d’affaire

En France, selon le dernier rapport de la BPCE en ce début d’année 2023, 128 000 entreprises composent la filière du sport. Elles cumulent ensemble un chiffre d’affaire de 71 millards d’euros, ce qui représente 2,6% du PIB national. Le secteur pèse énormément et de plus en plus, les besoins de chacun et d’abord en matière de communication ou de management sont de plus en plus importants.