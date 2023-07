Girondins de Bordeaux: Ce que le transfert de Malcom doit rapporter au FCGB

De l’argent frais et bienvenue pour les Girondins de Bordeaux qui vont tirer le profit de la cession de l’ailier brésilien Malcom, au club d’Al-Hilal, en Arabie Saoudite. Le transfert a été officialisé, il est depuis question d’une opération à 60 millions d’euros (bonus compris), payés par le club de la Saudi Pro League au Zenit Saint-Pétersbourg à qui le joueur appartenait.

Ce transfert, par le ruissellement du mécanisme de solidarité de la FIFA va rapporter selon nos observations à Sportune, 1% de l’indemnité totale à l’attention des Girondins de Bordeaux où évoluait le joueur anciennement. C’est-à-dire 600 000 euros, soit 300 000 euros par tranches d’âge passées au club au scapulaire, de 2016 à 2018, entre 20 et 21 ans. Le dispositif prévoit que 5% au total de l’indemnité d’un transfert soit reversée à l’attention des clubs formateurs de l’âge de 12 à 23 ans.

Selon les modalités de la FIFA, « le nouveau club versera la contribution de solidarité au club formateur conformément aux dispositions susmentionnées au plus tard trente jours après l’enregistrement du joueur ou, en cas de paiement en plusieurs versements, trente jours après la date de ces paiements. » Une fois n’est pas coutume, c’est ici le passé du FCGB qui est récompensé. Après avoir passé péniblement l’examen de la DNCG, cela arrive à point nommé. Avec Malcom, les Girondins ont été particulièrement inspirés, ayant recruté le Brésilien 5 millions d’euros, avant de le céder presque neuf fois plus cher au Barça, deux ans après.

