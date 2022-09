Federer, Nadal: Top 10 des gains en carrière du tennis masculin

Roger Federer a gagné plus de 130 M€ sur le circuit professionnel de l’ATP.

En même temps, depuis plus d’un an qu’il n’avait pas officiellement repris la raquette, la retraite de Roger Federer du tennis professionnel, n’est en rien une surprise pour personne. Le savoir est une chose, l’accepter une autre. Car le Suisse a marqué sa génération et plus largement l’histoire de sa discipline, élevé aussi au rang de GOAT, parce qu’il a trouvé sur sa route, des joueurs tout aussi hors normes : Rafael Nadal et Novak Djokovic, en premier chef.

Federer, Nadal et Djokovic, les premiers à 100 M$

Ce trio est naturellement le même qui revendique d’avoir gagné le plus d’argent en carrière, sur le circuit ATP. Roger Federer en restera en 134,773 M€ cumulés et il conservera probablement longtemps la troisième marche de ce classement, tant il a gagné le double de son premier poursuivant, l’Anglais Andy Murray. Fedex, Nadal et Djokovic sont les trois seuls joueurs dans l’histoire à avoir dépassé les 100 millions de dollars en prize money.

Des sponsors qui rapporte plus au Suisse que le circuit ATP

Cela, à la faveur de primes de plus en plus conséquentes, sur le circuit masculin du tennis professionnel. Un exemple récent que l’US Open 2022, où les bonus versés par l’organisation dépassait n’importe quel autre tournoi dans l’histoire de la discipline. Ces revenus ci-dessous sont ceux gagnés sur les courts, à l’énergie du bras et du talent. Roger Federer en a gagné beaucoup (beaucoup) plus, à l’ajout de tous ses sponsors. C’est ainsi qu’il est encore, cette saison, le tennisman qui gagne le plus, avec près de 100 millions de dollars, grâce à ses seuls commanditaires. Le Suisse quitte le tennis tranquille, sa fortune est faite et elle assurera, à n’en pas douter, plusieurs générations après lui.

Les 10 tennismen qui ont gagné le plus d’argent en carrière

10. Marin Cilic 31 031 227 $

9. André Agassi = 31 152 975 $

8. David Ferrer = 31 483 911 $

7. Alexander Zverev = 32 407 055 $

6. Stan Wawrinka = 35 201 839 $

5. Pete Sampras = 43 280 489 $

4. Andy Murray = 63 177 926 $

3. Roger Federer = 130 594 339 $

2. Rafael Nadal = 131 661 446 $

1. Novak Djokovic = 158 996 253 $