Salaire, contrat, ce que Cédric Bakambu a signé avec Galatasaray

Le Galatasaray a officialisé le transfert de l’attaquant Cédric Bakambu. Le joueur de 32 ans arrive en provenance de l’Arabie Saoudite et le club d’Al-Nassr qui reçoit en compensation, une indemnité de 700 000 euros net. Le contrat de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille avec Galatasaray s’étend sur deux saisons, à partir de la saison 2023-2024.

Deux ans de contrat à 1,5 M€ net par an pour l’ancien de l’OM

Le joueur bénéficiera en contrepartie un salaire annuel net de 1,5 million d’euros. C’est notamment moins qu’il ne gagnait avec l’OM où il a passé six mois, payés 400 000 euros brut mensuels selon les estimation à l’époque, du journal L’Equipe. Cédric Bakambu avait signé avec le club de Al-Nassr, sur la fin du mois de juin dernier, mais il s’en est allé sans même avoir disputé un seul match officiel « peinant à s’adapter à Dubaï », écrit L’Equipe à son sujet.

Un « rêve de revenir en Turquie » pour Bakambu ancien de Buraspor

« Je suis très content d’être ici. Les dernières semaines ont été difficiles pour moi, mais maintenant je suis dans le plus grand club de Turquie, Galatasaray. C’était un rêve de revenir en Turquie et de jouer », a déclaré le joueur sur le site officiel de son nouveau club. Bakambu, attaquant international congolais a joué pour plusieurs clubs en Europe et au-delà, dont le Villarreal CF et le Beijing Guoan. Avec l’équipe nationale du Congo, avec laquelle il a marqué 12 buts en un peu plus de 40 matchs.