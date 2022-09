Communiqué: Sportune rejoint la plateforme 20 Minutes

Passons directement à la question, qui vient en première intention : Non, Sportune n’a pas été racheté par 20 Minutes, quand bien même le changement opéré ce jour sur notre site, en donne peut-être l’impression. D’ailleurs, à part cette seule apparence visuelle et l’url qui évolue (https://sportune.20Minutes.fr), rien ne va changer, ni sur le fond éditorial, ni sur la forme rédactionnelle, fidèles que nous resterons à vous offrir, « le meilleur du sport business ».

Sportune a « seulement » noué un partenariat stratégique avec 20 Minutes, qui acte le rapprochement des deux marques. Pour nous, avouons-le, c’est une énorme fierté. Et une bonne source de motivation, à rendre encore meilleur l’existant, doublée d’une inestimable richesse, de compétences et d’expertises humaines et techniques, au plus près une marque média nationale reconnue, consultée chaque mois par plus de 20 Millions de français.

C’est aussi la perspective de grandir, pour explorer encore plus largement le monde du business sportif, par la production de contenus innovants. En un peu plus d’une décennie, d’efforts plus ou moins soutenus dans le temps, Sportune est passé d’un blog d’étudiants sans aucune prétention, à un acteur ces dernières années, de plus en plus suivi et apprécié, dans la sphère sportive.

Cette réussite est d’abord collective, elle appartient spécialement à Geoffroy, ainsi qu’à Marc, Ludovic, Marie, Arnaud, ou Bruno, aux piliers anciens ou présents du projet, et à celles et ceux qui ont apporté leur pierre à l’édifice. Evidemment, c’est aussi à vous, lecteurs toujours plus nombreux, que nous la devons. Gageons que nous saurons encore mieux vous satisfaire à l’avenir, portés par ce nouvel élan enthousiasmant.

Thomas Filhol

Cofondateur et directeur

Sportune.fr