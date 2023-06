Bordeaux – Rodez : La LFP met le dossier en instruction. Le communiqué officiel

La LFP a mis en instruction le dossier de l’incident ayant émaillé le match bordeaux – Rodez.

Un peu plus de 48h après l’incident ayant émaillé le match entre les Girondins de Bordeaux et le Rodez Aveyron Football, vendredi soir, la Ligue de football professionnel (LFP) a rendu un premier communiqué, indiquant mettre le dossier en instruction, avant décision rendue le 12 juin à 13h. Pour rappel, vendredi à l’occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 2, un supporter des Girondins de Bordeaux est entré sur la pelouse, pour agresser physiquement un joueur de Rodez, alors que les Ruthénois venaient d’ouvrir la marque.

Le communiqué officiel :

« Comportement d’un supporter du FC Girondins de Bordeaux : intrusion sur l’aire de jeu et atteinte à l’intégrité physique d’un acteur

Comportement des supporters du FC Girondins de Bordeaux : jet d’objets et usage d’engins pyrotechniques

Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction, mesure imposée obligatoirement par le Règlement disciplinaire.

La décision sera rendue à l’issue de la séance du lundi 12 juin 2023, à 13h, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport.

Dans l’attente de la décision, le résultat du match n’est pas comptabilisé dans le classement de Ligue 2 BKT. »