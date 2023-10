OM: Un record d’affluence bel et bien battu pour l’OM au Vélodrome

Les supporters de l’OM étaient présents en masse, ce jeudi, pour la visite de Brighton en Ligue Europa.

C’était annoncé avant le match, que l’Olympique de Marseille allait battre un record d’affluence à domicile au stade Vélodrome, à l’occasion de la visite de Brighton, ce jeudi en Ligue Europa. Ce fut effectivement le cas pour un match de l’OM en coupe d’Europe, avec selon le chiffre donné par L’Equipe ce vendredi matin, 63 465 spectateurs massés dans les tribunes de l’écrin des Phocéens.

Om – Brighton dépasse l’affluence de la visite de l’Eintracht

C’est donc plus que le précédent record établi il y a un en septembre 2022, pour l’occasion de la venue de l’Eintracht Francfort à Marseille, alors dans le cadre de la Ligue des champions. Ils étaient cette fois-là 62 500. Ce n’est en revanche pas la meilleure affluence historique de l’Olympique de Marseille dans son stade fétiche, toutes compétitions confondues.

Le record absolu appartient à l’Olympico d’avant Covid

Le record absolu appartient au championnat de France de Ligue 1 et à l’Olympico, OM – OL, en 2019, avec 65 241 spectateurs. Et d’ailleurs, depuis l’entame de sa saison, Marseille a déjà réunit plus de monde à la maison, au jour de la rentrée en Ligue 1 et la visite de Reims, sous les yeux de 63 787 personnes présentes ce week-end du mois d’août.