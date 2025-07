Borussia Dortmund. Part fixe, bonus, prime à la signature, les détails du nouveau contrat record avec Puma

Le Borussia Dortmund va continuer encore longtemps à porter les produits de Puma.

Le Borussia Dortmund et Puma ont officialisé la prolongation de leur partenariat jusqu’en 2034, soit neuf saisons supplémentaires. Ce nouveau contrat, qui prend effet immédiatement, constitue l’un des accords d’équipement les plus importants du football européen.

Le renouvellement assure au BVB une part fixe estimée à 28 millions d’euros par saison. Cette somme peut être majorée jusqu’à 35 millions d’euros annuels en fonction des performances sportives de l’équipe. Une prime à la signature d’environ 27 millions d’euros complète le deal financier. Le club bénéficiera également de plusieurs millions d’euros d’avantages non monétaires chaque année. Au total, la valeur maximale du contrat est estimée à 400 millions d’euros sur la durée totale.

Une collaboration durable entre les deux marques

Cette prolongation intervient alors que Dortmund participe actuellement à la Coupe du monde des clubs de la FIFA, où il a déjà atteint les quarts de finale qu’il va disputer au Real Madrid. L’équipe dirigée par Niko Kovac maintient sa réputation d’attraction au Signal Iduna Park avec plus de 80 000 spectateurs en moyenne.

« En prolongeant notre partenariat à long terme avec le BVB avant la date prévue, nous montrons à quel point nous sommes attachés au club et à ses valeurs », a déclaré par communiqué Matthias Bäumer, directeur commercial de Puma. Carsten Cramer, directeur général du Borussia Dortmund, a souligné la proximité des valeurs entre les deux entités.

Puma conservera l’équipement de toutes les sections du club – équipes masculines, féminines et de jeunes – et développera sa gamme de produits dérivés. L’équipementier prévoit d’étendre son offre avec davantage de collections lifestyle destinées aux supporters.

Cette collaboration, initiée lors de la saison 2012/13, a accompagné les succès récents du BVB, notamment les finales de Ligue des champions 2013 et 2024, ainsi que les victoires en Coupe d’Allemagne 2017 et 2021.