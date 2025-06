Bordeaux-Bègles – Toulon. Prédictions du match selon les bookmakers

Qui de l’UBB et du RCT affrontera le Stade Toulousain en finale du top 14 ?

Pour ce deuxième rendez-vous au Groupama Stadium, ce samedi soir, les bookmakers rendent leur verdict : l’Union Bordeaux-Bègles part largement favorite face au RC Toulon pour cette deuxième demi-finale du Top 14. Avec une cote de 1,51 contre 2,62 pour les Toulonnais, les Girondins semblent avoir tous les atouts en main pour rejoindre Toulouse en finale.

Les opérateurs de paris ne laissent que peu de place au doute. Union Bordeaux-Bègles, porté par sa saison exceptionnelle, devrait s’imposer sans trembler face à des Varois qui arrivent en outsiders dans cette fin de parcours. La possibilité d’un match nul, cotée à 22,50, apparaît comme une pure formalité statistique tant les deux équipes semblent avoir des niveaux différents selon les analystes.

L’écart de points confirme cette tendance : les bookmakers voient les Bordelais l’emporter avec une marge confortable. La cote de 1,75 pour une victoire de l’UBB de 5 points ou plus suggère que les locaux du soir devraient creuser l’écart face à des Toulonnais en difficulté. Plus révélateur encore, une victoire bordelaise de 11 points ou plus est cotée à 2,55, soit un scénario tout à fait plausible pour les parieurs.

Damian Penaud l’homme à suivre

Du côté du total de points, les bookmakers anticipent un match spectaculaire. Avec une cote de 1,45 pour plus de 46,5 points dans la rencontre, les opérateurs misent sur un rugby offensif des deux côtés. Cette prédiction d’un rugby ouvert colle parfaitement au style de jeu des deux équipes. Les conditions du Groupama Stadium pourraient favoriser ce type de rencontre.

Sans surprise, Damian Penaud cristallise les attentions du côté girondin. L’ailier international, véritable poison pour les défenses adverses, est coté à 2,20 pour marquer au moins un essai. Plus impressionnant encore, sa cote de 7,75 pour inscrire deux essais ou plus montre que les bookmakers le voient comme le potentiel homme du match. Derrière lui, Pablo Uberti (2,50) et Arthur Joël Retière (2,85) complètent le trio des marqueurs potentiels bordelais, témoignant de la profondeur offensive de l’effectif girondin.

Du côté varois, c’est sur les ailes que les bookmakers placent leurs espoirs. Jiuta Wainiqolo (2,70) et Setareki Tuicuvu (2,75) sont vus comme les principales menaces offensives toulonnaises. Leurs cotes similaires suggèrent que le RCT pourrait s’appuyer sur la vitesse pure de ses finisseurs pour contrarier les plans bordelais. Teddy Baubigny, coté à 3,50, représente une option plus surprenante mais potentiellement payante pour les parieurs en quête de gros gains.

En définitive, tous les indicateurs convergent vers une soirée bordelaise au Groupama Stadium. Les bookmakers dessinent le portrait d’un match maîtrisé par l’UBB, qui devrait s’imposer de plusieurs longueurs face à des Toulonnais courageux mais dépassés par l’événement. Reste à voir si les joueurs de Yannick Bru confirmeront sur le terrain cette domination annoncée par les chiffres, ou si les Varois parviendront à créer la sensation dans cette demi-finale à enjeu unique : une place en finale face au Stade Toulousain.