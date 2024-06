La toute première image de Mbappé masqué

La toute première image de Mabppé masqué.

Carnaval est déjà passé, programmé le 13 du mois de février en cette année 2024. Mais Kylian Mpabpp fait du rab. Bien malgré lui, l’attaquant et capitaine des Bleus (re)lance soudainement la mode et la hype autour des masques, depuis qu’il s’est cassé le nez, dans un choc au duel avec le défenseur de l’Autriche, Kevin Danson.

Un masque personnalisé pour Kylian Mbappé

Ce jeudi, la Fédération française de football a publié une image de son capitaine à l’entraînement, avec son masque plaqué sur le visage. Il est aux couleurs du drapeau français, bleu, blanc et rouge, il incorpore des détails plus personnels du joueur : ses initiales KM en noir sur un côté, le Coq du symbole de la France et de ses athlètes au centre, et deux étoiles, sur l’autre côté qui sont celles des deux titres de champion du monde de la France.

Puisqu’il est annoncé comme partant pour le match, Kylian Mbappé devrait porter ce masque demain vendredi sur le rectangle vert, dans le match opposant la France aux Pays-Bas, pour la deuxième journée de la phase de groupes, à l’Euro 2024.