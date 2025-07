Benfica. Les 1res images du futur stade de la Luz du Benfica

Le stade de la Luz du Benfica va se moderniser en profondeur. – @Populous

Le SL Benfica a présenté son ambitieux projet de transformation du stade de la Luz, conçu pour faire du stade lisboète une destination sportive et de divertissement de niveau international. Le cabinet d’architecture Populous, concepteur original du stade inauguré en 2004, pilote ce masterplan en collaboration avec l’agence lisboète Saraiva + Associados.

Le projet prévoit la construction de plusieurs nouvelles infrastructures autour du stade existant. Une arena couverte de 10 000 places sera édifiée pour accueillir concerts, événements culturels, compétitions d’esports et manifestations sportives majeures. Deux salles de sport couvertes de 2 500 et 1 500 places respectivement remplaceront les équipements actuels, adaptées au basketball, volleyball et boxe. Une piscine communautaire de 25×25 mètres complètera l’offre sportive, accompagnée d’un théâtre de 500 places.

La statue d’Eusébio reste, mais elle change de place

L’aménagement comprend la création d’une fan plaza de 100 mètres sur 40 devant la façade principale, inspirée des places emblématiques de Lisbonne comme la Praça do Rossio. Cet espace de rassemblement pourra accueillir plus de 10 000 supporters avant et après les matchs, équipé d’une scène DJ et entouré de points de restauration et de commerces. La statue d’Eusébio, figure légendaire du club, sera relocalisée à l’entrée principale de cette place pour accueillir les fans.

Le stade de la Luz bénéficiera d’une nouvelle façade dynamique intégrant un éclairage LED programmable sur toute la structure. Cette « peau » numérique permettra d’adapter visuellement le stade aux différents événements, du football aux concerts. Un quatrième niveau sera ajouté à l’extérieur des tribunes, offrant 6 800 m² d’espaces mixtes destinés aux bureaux du club, à l’hospitalité premium et aux activités commerciales.

« Ce projet ambitieux et stratégique vise nos membres, nos fans et la croissance continue du club », se réjouit Rui Costa, président du SL Benfica. Le dirigeant souhaite une mise en œuvre immédiate avec un achèvement prévu pour les grandes compétitions internationales que le Portugal accueillera prochainement.

